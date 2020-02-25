Spor Çantanızda Bulunması Gereken Eşyalar

1- Fazladan kıyafet Spor çantanızda mutlaka yedek bir spor taytınız, spor atletiniz ya da tişörtünüz olmalı.



Ayrıca spor sonrası aniden gelişen bir buluşma veya dışarıya çıkma gereksinimi nedeniyle spor çantanıza fazladan kıyafet koymak işinize yarayacaktır. Özellikle yanınıza alacağınız bir ceket ya da rüzgarlık spor sonrası kaslarınızı ısıtmak adına fayda sağlar.