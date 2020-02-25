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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Spor Çantanızda Bulunması Gereken Eşyalar
Spor Fitness
MAHMURE ÖZEL

Spor Çantanızda Bulunması Gereken Eşyalar

Başarılı bir antrenman için spor çantası olmazsa olmazlar arasındadır. Spor çantanıza koyacağınız bazı eşyalar sayesinde bir takım aksilikleri önleyebilirsiniz. İşte spor çantanızda her zaman hazır bir şekilde bulunması gereken eşyalar...

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11- Fazladan kıyafet

1- Fazladan kıyafet

Spor çantanızda mutlaka yedek bir spor taytınız, spor atletiniz ya da tişörtünüz olmalı.

Ayrıca spor sonrası aniden gelişen bir buluşma veya dışarıya çıkma gereksinimi nedeniyle spor çantanıza fazladan kıyafet koymak işinize yarayacaktır. Özellikle yanınıza alacağınız bir ceket ya da rüzgarlık spor sonrası kaslarınızı ısıtmak adına fayda sağlar.

22- Su şişesi

2- Su şişesi

Spor yaparken terler ve su kaybedersiniz. Bu nedenle su içme ihtiyacınızı karşılamak için mutlaka yanınızda bir su şişesi bulundurmalısınız.

33- Taşınabilir gıda

3- Taşınabilir gıda

Antrenmanınızın süresine bağlı olarak, glikojen depolamanız gerekebilir. Badem sütü ve smoothie ile doldurulmuş bir su şişesini paketleyerek çantanızın içine koyabilirsiniz. Bunu yanı sıra muz, fındık ve fıstık gibi gıdaları da çantanızın içinde bulundurabilirsiniz.

44- Deodorant

4- Deodorant

Spor çantanızdan ayırmamanız gereken eşyalardan birisi de deodorant. Egzersiz sonrası duş alma fırsatınız olmazsa en büyük kurtarıcınız deodorant olacaktır. Spordan sonra nereye gideceğiniz veya kiminle karşılaşacağınız belli olmadığı zamanlar için spor çantanızda mutlaka deodorant bulundurun.

55- Şarj ve kulaklık

5- Şarj ve kulaklık

Telefon şarjınızı herhangi bir acil durumla karşı karşıya kaldığınız zamanlar için spor çantanızda bulundurun. Ayrıca telefon kulaklığınızı spor esnasında müzik dinleyerek kullanabilirsiniz bu sizin motivasyon sağlamanızda yardımcı olacaktır.

66- Saç tokası ve saç bantları

6- Saç tokası ve saç bantları

Spor yaparken saçlarınızın sürekli yüzünüze gelmesi ve ensenize değmesi sizi rahatsız edebilir. Bu özellikle koşarken gerçekten sinir bozucu bir durum olabilir. Ancak spor çantanızda bulunduracağınız saç tokası ve saç bantları sayesinde bu durumu önleyebilirsiniz.

77- Spor ayakkabısı

7- Spor ayakkabısı

Spor salonlarında günlük kullandığınız ayakkabıları kullanmamalıyız. Bu nedenle yanınıza mutlak spor salonuna özel spor ayakkabınızı almanız gerekiyor. Sakın unutmayın şık ve rahat bir spor ayakkabı sizi spora teşvik edebilir.

Fotoğraflar: iStock

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