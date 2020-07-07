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GeriKadın Sağlığı Sinyalleri Dinleyin: Kadınların Önemsemesi Gereken 8 Kanser Belirtisi
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Sinyalleri Dinleyin: Kadınların Önemsemesi Gereken 8 Kanser Belirtisi
Kadın Sağlığı

Sinyalleri Dinleyin: Kadınların Önemsemesi Gereken 8 Kanser Belirtisi

Kadınların en büyük korkularından biri jinekolojik kanserler erken teşhis edildiğinde tedavi edilebiliyor. Yılda bir kere yapılan jinekolojik muayenelerin hayati önem taşıdığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Eralp Başer, hangi belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiğini anlatıyor.

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1Menopozda vajinal kanama
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Menopozda vajinal kanama

Menopozdaki bütün kadınlarda vajinal kanama görüldüğünde kanseri dışlamak için inceleme yapılmalıdır. Çünkü bu durum rahim kanserinin belirtisi olabilir. Özellikle menopoz dönemindeki kanamalara dikkatle yaklaşılmalıdır. Her 10 rahim kanserli kadından 9’unun değişik tiplerde anormal kanamaları olur.

2Adet düzensizlikleri ve aşırı vajinal kanama
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Adet düzensizlikleri ve aşırı vajinal kanama

Adet dışı kanamalar hormon bozukluklarından olabileceği gibi rahim içi zarı kanserinden de kaynaklanabileceğinden acil jinekolojik tetkik yapılması gerekir.

3Memede şekil bozuklukları, meme ucunda kanlı akıntı
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Memede şekil bozuklukları, meme ucunda kanlı akıntı

Meme kanserine karşı kadınların her ay kendi kendine meme muayenesi yapması gerekiyor. Memede kızarıklık, hassasiyet, çukurlaşma, dolgunluk hissi, ele gelen kitle, meme başından akıntı gibi belirtiler durumunda bir an önce doktorunuza başvurun.

4Tedaviye cevap vermeyen dış genital bölgede kaşıntı
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Tedaviye cevap vermeyen dış genital bölgede kaşıntı

Dış genital bölgenin (vulvanın) kanser öncesi lezyonlarının ya da kanserin belirtesi olabilir. Muhakkak biyopsi ile değerlendirilmelidir.

5Kilo kaybı, pelvik ağrı ve kitle
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Kilo kaybı, pelvik ağrı ve kitle

Bir kadındaki hormon düzensizliği rahim kanserine sebep olabilir. Rahim kanserinde bilinen risk faktörleri erken yaşta başlayan adet, gecikmiş menopoz, infertilite (kısırlık) ve obezite (şişmanlık) gibi kadında östrojen miktarını artıran durumlardır.

6Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama
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Cinsel ilişki sırasında ağrı ve ilişki sonrası kanama

Başlangıç rahim ağzı kanserinin ilk işaretidir. Rahim ağzı kanseri ilk olarak riskli HPV virüsüyle karşılaştıktan 15-20 yıl sonra ortaya çıkar. Bu nedenle kanser olmadan önce öncül değişikliklerin saptanabildiği tek kanser türüdür. Birincil korunmada HPV aşıları, ikinci korunmada ise pap smear testi etkilidir. Birincil korunma tüm hastalıklarda en çok istenen korunmadır.

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HPV aşıları rahim ağzı kanserlerinin yüzde 70-80’inden sorumlu HPV 16 ve 18 tiplerine karşı yüzde 100 korur. Tercihen seksüel ilişki başlamadan 11-12 yaşındaki kızlara yapılmalıdır. 45 yaşa kadar seksüel aktif kadınlarda da aynı koruyucu etkiyi gösterir. Ancak diğer kanser yapabilen HPV tipleriyle aşıya rağmen kanser gelişebilir. İkincil korumda kullanılan pap smear; rahim ağzından sürüntü alınarak cama yayılıp hücrelerin patolog tarafından değerlendirilmesidir.

8Karında şişlik ve kabızlık
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Karında şişlik ve kabızlık

Yumurtalık kanserlerinin en önemli özelliği hastalığın ileri evrelerine kadar belirti vermemesidir. Zaman zaman yumurtalık kanserinin erken bulguları olabilir. Genel olarak baktığımızda yumurtalık kanserleri, karında şişlik ve ağrı, sindirim bozuklukları, idrar sorunları ve kilo kaybı gibi şikayetlere neden olurlar. Yumurtalık kanserlerini yüzde 75’i (4 hastadan 3’ü) hiç belirti vermeden ilerlemiş evrede teşhis edildiğinde; yılda bir kez jinekolojik muayene çok önemlidir.

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Hastalık karın içine yayılmaya başladıktan sonra karın boşluğunda su toplanmaya başlar ve bunun sonucunda karın şişmeye başlar. Hatta bazı kadınlar kendilerinin şişmanladıklarını düşünürler. Bu olaylar olurken sindirim zorlukları başlar, iştahsızlık oluşur ve hasta zayıflamaya başlar. Bazı hastalarda barsak tıkanıklıkları oluşur ve buna bağlı kusma ve büyük tuvalet yapamama gibi durumlarda görülebilir. Özetlemek gerekirse yumurtalık kanserleri erken dönemlerde şikayet oluşturmazlar ancak hastalık ilerledikçe şikayetler oluşmaya başlar.

10Et suyu tarzında akıntı
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Et suyu tarzında akıntı

İlerlemiş rahim ağzı kanseri işaretidir. Düzenli olarak kontrole giden kadınlarda rahim ağzı kanseri görülme sıklığı son derece nadirdir. İlerlemiş rahim ağzı kanserinde; kanamada artış, bacak ağrısı, idrardan veya dışkıdan kan gelmesi görülebilir.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, Alamy

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