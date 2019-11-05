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GeriKişisel Bakım Selüliti Azaltmanın Püf Noktaları
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Selüliti Azaltmanın Püf Noktaları
Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL

Selüliti Azaltmanın Püf Noktaları

Yanlış beslenme, hareket etmeme, genetik gibi pek çok sebepten ötürü selülit meydana gelebiliyor. Selülitlerinizin özgüveniniz üzerinde olumsuz etkilerde bulunmasına izin vermeyin!

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Selülit oluşumunu engelleyen, var olanları ise yok eden yöntemleri aşağıya bırakıyoruz.

2Bronzlaşma
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Bronzlaşma

Eğer açık tene sahipseniz selülitleriniz daha belirgin bir şekilde gözükür. Daha koyu tenli kişilerde selülit daha az göze çarpar. Bronzlaşmak selülitlerinizin dikkat çekmesini önleyecektir.

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Fairy’den 10. Yıl Çağrısı: Boşa Harcama | Bayat Ekmekli Sufle

Fairy Türkiye’deki 10. yılında, Gıda Kurtarma Derneği iş birliğiyle çok anlamlı bir projeye, Boşa Harcama projesine imza atıyor. Gıda Kurtarma Derneği yıllardır sürdürdüğü gıda kurtarma projeleri ile hali hazırda 330 bin aileye gıda yardımı yapıyor, Fairy ve Boşa Harcama projesi sayesinde gıda yardımı yapacakları aile sayısı 660 bine çıkaracak! (Sponsorlu içerik)

4Masaj
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Masaj

Selülitten etkilenen bölgenizi daha az görünür kılmak oldukça mümkündür. Düzenli olarak kullanabileceğiniz bir masaj aleti edinin. Masaj yaparak selülit alanını uyarmaya yardımcı olacaksınız ve cildinizde yumuşak, sıkı, daha parlak ve pürüzsüz bir görünüm elde edeceksiniz.

5Yeşil çay
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Yeşil çay

Yeşil çay, güzellik ve sağlık açısından zengin bir gıda olmasıyla bilinir. Antioksidanlar bakımından çok zengindir ve vücudun toksinlerden kurtulmasının yanı sıra metabolizmayı hızlandırmada oldukça etkilidir. Bazı selülitler kilo kaybıyla birlikte oluşur ve yeşil çay sayesinde özellikle bacaklarınızda ve diğer bölgelerinizde selülit oluşumunu engellemiş olursunuz.

6Şekerli içeceklerden kaçının
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Şekerli içeceklerden kaçının

Şeker ve glikoz tüketimi, genel sağlığınız ve selülitleriniz için hiç sağlıklı değildir. Her türlü gazlı içeceklerden de kaçının ve bunların yerine bol bol su ve yeşil çay tüketin.

7Doğal çözümler
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Doğal çözümler

Eğer tüm bunlara rağmen selülitlerinizi azaltmada başarılı olamadıysanız doğal çözümleri de denemenizi öneririz.  Selülitlerden doğal yollarla kurtulmanızı sağlayacak yöntemlerini öğrenmek için aşağıdaki tariflerden yararlanabilirsiniz.

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*Vücut fırçaları yardımıyla selülitli bölge fırçalanmalıdır. Bu sayede kan dolaşımı artar ve cilt uyarılarak canlandırılır. Hücreler yenilenir.  Sadece derinizin kızarıklık ya da tahriş oluşmayacak şekilde fırçalamanızı tavsiye ediyoruz.

*Bol bol su için. Su içmek vücudu toksinlerden arındırır. Cilde parlaklık ve nem verir.

*Somon balığı tüketin. Somon balığı içeriğinde yağ hücrelerini parçalayan antioksidanlar içerir. İçerdiği omega 3 yağ asitleri sayesinde cilde pürüzsüz bir görünüm sağlar.

*Yosunlu krem kullanabilirsiniz. Yosun içerikli kremler ve losyonlar selülit tedavisi için oldukça etkilidir.

*Düzenli olarak egzersiz yaparak fazla yağlarınızdan ve selülitlerinizden kurtulabilirsiniz. Özellikle kalça ve bacaklarınızı yoğun olarak hareket ettireceğiniz egzersizleri yapmaya özen gösterin.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, Alamy

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