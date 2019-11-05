Selüliti Azaltmanın Püf Noktaları

*Vücut fırçaları yardımıyla selülitli bölge fırçalanmalıdır. Bu sayede kan dolaşımı artar ve cilt uyarılarak canlandırılır. Hücreler yenilenir. Sadece derinizin kızarıklık ya da tahriş oluşmayacak şekilde fırçalamanızı tavsiye ediyoruz.



*Bol bol su için. Su içmek vücudu toksinlerden arındırır. Cilde parlaklık ve nem verir.



*Somon balığı tüketin. Somon balığı içeriğinde yağ hücrelerini parçalayan antioksidanlar içerir. İçerdiği omega 3 yağ asitleri sayesinde cilde pürüzsüz bir görünüm sağlar.



*Yosunlu krem kullanabilirsiniz. Yosun içerikli kremler ve losyonlar selülit tedavisi için oldukça etkilidir.



*Düzenli olarak egzersiz yaparak fazla yağlarınızdan ve selülitlerinizden kurtulabilirsiniz. Özellikle kalça ve bacaklarınızı yoğun olarak hareket ettireceğiniz egzersizleri yapmaya özen gösterin.



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