Şekeri Düşürmek İçin Yenmesi Gereken Besinler

Yeşil yapraklı sebzeler Son derece besleyicidir ve kalorileri düşüktür. Ayrıca, kan şekeri seviyenizi yükselten, sindirilebilir karbonhidratları çok düşüktür. Ispanak, pazı, lahana ve diğer yeşil yapraklı sebzeler, C vitamini de dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineral kaynağıdır. Lutein ve zeaksantin adlı antioksidan içerikleri ile, gözlerinizi yaygın diyabet komplikasyonları olan maküler dejenerasyon ve katarakttan korur.