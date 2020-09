Haberler > Mahmure > Eğlence > Ev Dekorasyon > Sehpa Modelleri - Orta, Yan, Zigon, Ahşap Ve Tv Sehpası Modelleri (2020)

Ev Dekorasyon Fotoğraflar: Pixabay/ Pexels

Sehpa Modelleri - Orta, Yan, Zigon, Ahşap Ve Tv Sehpası Modelleri (2020)

Farklı kullanım alanları ve çeşitli tasarımlarıyla sehpalar; evde, ofiste, kafede her an her yerde yanımızda. Salonlarda genellikle herkesin ulaşabileceği geniş orta sehpalar kullanılırken, oturma odaları gibi küçük metrekareli alanlarda yan sehpalar ve zigonlar tercih ediliyor. Bunun yanında ahşap modeller de modern dekorasyonda bu yıl üst sıralarda yerini alıyor. İşlevselliğin yanında görsel olarak evin havasını değiştiren bu parçalar, aynı zamanda yer bulmakta zorluk çektiğimiz eşyalar için de ekstra alan yaratıyor. İşte hayatımızı kolaylaştıran sehpa modellerinden bazıları…