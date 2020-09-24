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GeriEv Dekorasyon Sehpa Modelleri - Orta, Yan, Zigon, Ahşap Ve Tv Sehpası Modelleri (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Ev Dekorasyon>Sehpa Modelleri - Orta, Yan, Zigon, Ahşap Ve Tv Sehpası Modelleri (2020)
Ev Dekorasyon
Fotoğraflar: Pixabay/ Pexels

Sehpa Modelleri - Orta, Yan, Zigon, Ahşap Ve Tv Sehpası Modelleri (2020)

Farklı kullanım alanları ve çeşitli tasarımlarıyla sehpalar; evde, ofiste, kafede her an her yerde yanımızda. Salonlarda genellikle herkesin ulaşabileceği geniş orta sehpalar kullanılırken, oturma odaları gibi küçük metrekareli alanlarda yan sehpalar ve zigonlar tercih ediliyor. Bunun yanında ahşap modeller de modern dekorasyonda bu yıl üst sıralarda yerini alıyor. İşlevselliğin yanında görsel olarak evin havasını değiştiren bu parçalar, aynı zamanda yer bulmakta zorluk çektiğimiz eşyalar için de ekstra alan yaratıyor. İşte hayatımızı kolaylaştıran sehpa modellerinden bazıları…

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1Çok amaçlı sehpa modeli
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Çok amaçlı sehpa modeli

İster orta sehpa olarak kullanın, ister zigon, isterseniz de yan sehpa...Hayat kurtarıcı bu model, tekerlekleri sayesinde ergonomik bir tasarım harikası olarak karşımıza çıkıyor. Birçok özelliği tek bir sehpada birleştirmek istiyorsanız tercihinizi bu çok amaçlı sehpadan yana kullanabilirsiniz.

2Orta sehpalarda yeni moda puflar
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Orta sehpalarda yeni moda puflar

Eğer evde kullanabileceğiniz bir yan sehpa varsa ve orta sehpa için görsellik sizin için ön plandaysa, dekorasyonunuzun tamamen havasını değiştiren pufları deneyebilirsiniz. Daha çok dergi ve aksesuarlar için kullanılan bu modellerle, değişen modaya siz de ayak uydurun!

3Ahşap sehpa modelleri
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Ahşap sehpa modelleri

Ahşap sehpalar etkisini kaybetmeyen tasarımlar arasında yerini almaya devam ediyor. Çoğu evde tercih edilen ahşap tonlar nedeniyle, hemen hemen her tarza uyum sağlar nitelikte.

4İşlevsel TV sehpaları
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İşlevsel TV sehpaları

Artık neredeyse her evde duvara montelenen televizyonlar, aynı zamanda sehpaların değerini artırmaya başladı. Sadece tv sehpası olarak kullanılmayan bu ürünlerle evinizde ayrıca bir saklama alanı oluşturmanız mümkün.

5Yan sehpa modelleri
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Yan sehpa modelleri

Aynı zamanda orta sehpanızla da uyumlu olan bu modellerle, size sadece kitap okurken kahve içmenin tadını çıkarmak kalıyor!

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