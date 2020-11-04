Saçları Uzatan 11 Muhteşem Besin

Yumurta Oldukça sağlıklı bir besin olan yumurta, dört ana element; çinko, kükürt, demir ve selenyumun zengin bir kaynağıdır. Sağlıklı saçlara sahip olmak için tüm bu unsurlara ihtiyaç duyarız. Bu elementlerden herhangi birinin eksikliği, kuru, kepekli bir saç derisine ve saç dökülmesine yol açabilir. Aynı zamanda yağsız et, kümes hayvanları ve istiridye de bu zengin elementlere sahip olan diğer besinlerdir.