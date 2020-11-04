Saçları Uzatan 11 Muhteşem Besin

Doğru Yiyeceklerle Saçınızın sağlıklı kalması için sadece uyguladığımız bakım ürünleri değil, aynı zamanda ne yediğimiz de önemlidir. Yediklerimize dikkat etmek, aynı zamanda uzun saçlara sahip olmanın da anahtarıdır. Bu nedenle diyetimize diğer besin maddelerine ek olarak protein dahil etmek, saçınızdaki kaybolan parlaklığı geri kazanmanıza yardımcı olabilir. Uzatmak İçin 11 İpucu
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Öyleyse, gelin saçlarımızın sağlıklı uzaması için yediklerimizi gözden geçirelim.
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Balık
Hepimiz balıkların en iyi protein kaynaklarından biri olduğunu biliyoruz. Somon, uskumru, ton balığı ve sardalya gibi soğuk su balıkları, vücudunuza ve saç derinize doğal bir yağ kaynağı sunan omega-3 yağ asitleri açısından çok zengin değildir. Bu nedenle saçınızı ipeksi bir görünüme ulaştırır.
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Kuruyemişler
Vejetaryen ve sağlıklı omega 3 yağlarını hangi besinlerden alacağınızı bilmiyor musunuz? Badem, ceviz, fındık, kaju fıstığı, kabak çekirdeği, ayçekirdeği ve en önemlisi keten tohumu. Ceviz ayrıca saçınız için doğal bir güneş kalkanı görevi gören iyi bir E vitamini ve biotin kaynağıdır. Cildimizi zararlı UV ışınlarından korumak için güneş kremi uygulayabiliriz, peki ya saçlarımızı?
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Saçın doğrudan güneşe maruz kalması aşırı hasara ve saç dökülmesine neden olur. Ancak cevizin biotin açısından zengin olması saç dökülmesini engeller. Ceviz aynı zamanda, doğal saç renginin parlak kalmasını sağlayan bakırı içerir.
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Yeşillikler
Saçlarınızı korumaya yardımcı olan birçok sebze seçeneğiniz var. Tüm yeşil yapraklı sebzeler de bu listenin başında yer alıyor. Marul, maydanoz gibi yeşillikler demir açısından zengindir ve demir saçın kırılmasını önler. Saçlarınızın sağlıklı uzaması için bu sebzeleri diyetinizin bir parçası haline getirmeyi ihmal etmeyin.
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Havuç
Havuç sadece gözleriniz için değil, saçlarınız için de sihirlidir. Aynı zamanda, doğal içeriğinde A vitaminine dönüşen beta-karoten bakımından da zengindir. Vücudunuzdaki hücrelerin hiçbirinin A vitamini olmadan çalışamayacağına dikkat etmek önemli, bu nedenle uzmanlar tarafından bol miktarda havuç tüketmeniz önerilir. Aksi takdirde,A vitamini eksikliği kaşıntılı kepekle birlikte saç derisinin kurumasına neden olur. Tatlı patates, kabak, mango ve kayısı da A vitamini açısından zengin meyve ve sebzeler arasında yer alır.
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Yumurta
Oldukça sağlıklı bir besin olan yumurta, dört ana element; çinko, kükürt, demir ve selenyumun zengin bir kaynağıdır. Sağlıklı saçlara sahip olmak için tüm bu unsurlara ihtiyaç duyarız. Bu elementlerden herhangi birinin eksikliği, kuru, kepekli bir saç derisine ve saç dökülmesine yol açabilir. Aynı zamanda yağsız et, kümes hayvanları ve istiridye de bu zengin elementlere sahip olan diğer besinlerdir.
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Yoğurt
Yoğurt, saç sorunlarını tedavi etmede en iyi ilaç diyebiliriz. B5 Vitamini ve kalsiyum açısından zengin olduğu için saçınızın bakımına yardımcı olur. Yoğurt ile birlikte az yağsız süt, süzme peynir ve az yağlı peynir gibi diğer süt ürünleri de saç köklerine olumlu etki eder. İster haricen uygulansın ister doğrudan tüketilsin yoğurt saçınıza iyi gelecektir.
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Meyveler
C vitamini söz konusu olduğunda, zengin bir vitamin deposu olan meyvelerin önüne hiçbir şey geçemez. Çilek, ahududu ve özellikle yaban mersini sevdiğiniz herhangi bir meyve, saç derisine nüfuz ederek kan dolaşımını hızlandırır. Aynı zamanda domatesler de aynı işlevi görür. Bu nedenle, meyve sevmiyorsanız, günlük diyetinize domatesleri dahil etmeyi deneyebilirsiniz.
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Fasulye ve bakliyat
Türk mutfağının vazgeçilmez besinlerinden olan fasulye ve bakliyat saçlarımıza sihirli bir dokunuşla etki ediyor. Protein açısından zengin bir vejetaryen diyet olan fasulye ve baklagiller ayrıca biotin içerir ve eksikliği saç kırılmasına neden olur. Yani saç büyümesi için bu protein diyeti de oldukça önemlidir.
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Kuru erik
Zengin bir demir kaynağı olduğu bilinen kuru erik, sert saçlardan, saçlarınızın incelmesinden ve saç renginizin solmasından mustaripseniz sizin için en iyi ilaç olabilir. Çünkü kuru erik saç kalitenizi artırır ve saçlarınıza sağlık katar. Buna ek olarak pancar da aynı etkiye sahiptir.
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Karides
Yüksek kalorili içeriği nedeniyle kırmızı etten kaçınıyorsanız, karidesler saç büyümesinde öğünlerinize eklemek isteyeceğiniz iyi bir seçenek olabilir. Karides ayrıca zengin bir protein kaynağıdır. Dahası, saç kırılmasını önleyici yeterli miktarda B12 vitamini, çinko ve demir içerir.
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Su
Cildinizi ve saç derinizi nemli tutmak, saçınıza doğal nem vermek için yeterince su içmeyi ihmal etmeyin. Unutmayın ki doğal güzelliğinizi korumanın ve sağlıklı kalmanın en önemli yolu sudan geçer.