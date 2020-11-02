Saç Dökülmesi Neden Olur? Saç Dökülme Tipleri Nelerdir?

Başın ense ve yan bölgesindeki saçları DHT hormonundan etkilenmez ve genetik olarak dökülmemek üzere kodlanır. Ekildikleri yerlerde de hayat boyu kalıcı olurlar. Siz de saç dökülmesi problemi yaşıyorsanız fakat kişisel görünümünüzü korumak ve bu sorunla başa çıkmak istiyorsanız bir an önce harekete geçmelisiniz.