Roma'da Geçen 7 Efsane Film

Eski filmleri seviyor musun? O zaman Roma'da geçen bu klasiklere bayılacaksınız.
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1
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Ayrıca bu filmlerdeki kadın stilleri inanılmaz! Olay örgüleri kadar kıyafetlere de dikkat etmenizi öneriyoruz.
2
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Roman Holiday (Roma Tatili - 1953)
Bir ülkenin güzeller güzeli prensesi olan Ann, bir abrupa seyahatine çıkar. Roma'ya geldiğinde ise hayatından çok sıkıldığının farkına varır; protokoller, sahte nezaketler, prenses olmanın getirdiği zorluklar...
3
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Aldığı sakinleştirici ilacın etkisi ile bir bankta uyuyakalan prenses, Joe Bradley tarafından bulunur ve kadını evine götürür. Ertesi sabah prensesin kaybolduğu haberleri gündeme bomba gibi düşer! IMDb puanı 8 olan Roma Tatili, efsane yıldız Audrey Hepburn'ün keşfedildiği film olma özelliğine de sahip.
4
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Three Coins in the Fountain (Aşk Çeşmesi - 1954)
Film, Frank Sinatra’nın filme ismini veren unutulmaz şarkısıyla 'En İyi Film Müziği' ödülünün yanı sıra harika sahneleri ile 'En İyi Görüntü Yönetimi Oscar'ı da kazandı. Yönetmenliğini Jean Negulesco’nın üstlendiği filmin başrollerinde Dorothy McGuire, Jean Peters ve Maggie McNamara'yı izliyoruz. Filmin hikayesi ise kısaca şöyle; Roma’da çalışan üç Amerikalı genç kadın Aşk Çeşmesine para atıp dilek tutmak isterler. Üçünün de ortak dileği aradıkları aşkı bulmalarıdır...
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La Dolce Vita (Tatlı Hayat - 1960)
Anita Ekberg ve Marcello Mastroianni'yi başrolde izlediğimiz Tatlı Hayat'ta, gazeteci ve çapkın bir adam olan Marcello zengin ve şöhretli İtalyan aristokrasisine dair söylentilerin yayınlanacağı bir köşede yazması için Roma’da çalıştığı gazete tarafından görevlendirilir. Sosyetenin ilginç yüzleri ile tanışan gazeteci, başlarda bu hayatı çok çekici bulsa da zamanla daha yalnız hissetmeye başlar. Klasik filmler arasında yerini alan Tatlı Hayat'ın IMDb puanı ise 8.
6
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Mamma Roma (1962)
7,8 IMDb puanı ile çok izlenenler arasında yer alan Mamma Roma, fahişelik yaparak hayatını devam ettirdiği uzun yıllarından ardından bu işi bırakıp oğlu ile her şeyden uzak, sakin bir hayat kurmaya çalışan bir kadının dramatik hikayesini anlatıyor.
7
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L'Eclisse (Batan Güneş - 1962)
L'Eclissei, İtalya-Fransa ortak yapımı psikolojik dramatik filmdir. Michelangelo Antonioni'nun yönettiği filmin başrollerinde efsanevi isimler Alain Delon ve Monica Vitti'nin yer alıyor. Deyim yerindeyse bir başyapıt olan L'Eclisse, 'Michelangelo Antonioni'nin İletişimsizlik Üçlemesi" denen üçlemesinin son filmidir.
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Light in the Piazza (Piazza'daki Işık - 1962)
Elizabeth Spencer'ın aynı adlı romanından uyarlanan Light in the Piazza, hem romantik hem de dramatik bir aşk hikayesini konu alıyor. Filmin IMDb puanı 6,9.
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Gidget Goes to Rome (Gidget Roma'ya Gidiyor - 1963)
Cind Carol'ın 1959'da başrolü üstlendiği Gidget serisinin üçüncü filmi olan Gidget Goes to Rome, başrolün İtalya macerasını ve aşkını anlatıyor.