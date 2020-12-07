Roma'da Geçen 7 Efsane Film

La Dolce Vita (Tatlı Hayat - 1960) Anita Ekberg ve Marcello Mastroianni'yi başrolde izlediğimiz Tatlı Hayat'ta, gazeteci ve çapkın bir adam olan Marcello zengin ve şöhretli İtalyan aristokrasisine dair söylentilerin yayınlanacağı bir köşede yazması için Roma’da çalıştığı gazete tarafından görevlendirilir. Sosyetenin ilginç yüzleri ile tanışan gazeteci, başlarda bu hayatı çok çekici bulsa da zamanla daha yalnız hissetmeye başlar. Klasik filmler arasında yerini alan Tatlı Hayat'ın IMDb puanı ise 8.