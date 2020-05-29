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GeriKişisel Bakım Pürüzsüz Cilde Kavuşmanın Yolu: Kuru Fırçalama Tekniği
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Pürüzsüz Cilde Kavuşmanın Yolu: Kuru Fırçalama Tekniği
Kişisel Bakım

Pürüzsüz Cilde Kavuşmanın Yolu: Kuru Fırçalama Tekniği

Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt herkesin arzusu, o zaman günlük rutininize bir şeyler eklemekte fayda var. Organlardan en büyüğü ve en dikkat çekeni cildiniz için bakımın en güzeli olan kuru fırçalama tekniğini uygulayabilirsiniz hem de günde yalnızca 5 dakikanızı ayırarak. Medikal Estetik Hekimi olan Dr. Meltem Ayran konu hakkında önemli bilgiler verdi.

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-Fırça seçimi çok önemli, doğal kılları olan önce yumuşak sonra sert fırça kullanmak daha iyi olur.

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-Sabahları uyanınca duştan önce, tüm vücudunuza dairesel hareketlerle, hafif vuruşlar yaparsak güzel olur.

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-Ölü deriyi atmış oluruz, vücutta ölü ve işe yaramaz hücrelerin atılması bir detokstur, kan dolaşımını artırırız.

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-Sonrasında duşa girip, organik ürünler ya da sülfatsız, katkı maddesiz jellerle yıkandıktan sonra duşun sonunda organik bir yağla durulama yaparsak çok güzel nemlendirme yapmış oluruz.

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-Fırçalamayla gözenekler açılır ama çok çok önemlisi lenfatik dolaşım artar.

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-Selülitler azalır.

-Fırçalama yönünümüz, ayaklardan ellerden kalbe doğru olmalıdır.

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İnsanın kendini temizlemesi bir DETOKS’ tur. Temizliyorum derken aynı zaman da kirletip toksinletmemeliyiz.

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Kullandığımız şampuanlar, jeller, kremler vs çok önemli. Ve Fırçalama hareketiyle sadece cildin dıştan görünen halini değil, en büyük organımız üzerinden günlük detoks faaliyetimize de hizmet etmiş oluyoruz.

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Yalnız açık yara, egzama gibi sorunlarda fırçalama yapmayın ! Mutlaka doktorunuza danışın.

Fotoğraflar: İngimage

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