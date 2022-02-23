Portakal Kabuğu Faydaları Nelerdir, Yenir Mi? Portakal Kabuğu Kullanımı ve Çayı

Pek çok meyve için 'vitamini kabuğunda saklıdır' sözünün söylendiğini duymuşsunuzdur. Ancak portakal kabuğu çok nadiren kullanılan meyvelerdendir. Aslında portakal kabuğu meyvenin en faydalı kısmıdır. Çünkü içerisinde belirli fitokimyasallar, flavonoidler ve diğer antioksidanlar açısından zengin olmasının yanı sıra A , B, C vitamini , bakır , kalsiyum ve magnezyum barındırır. İşte portakal kabuğunu diyetinize eklemenin birkaç yolu ve faydaları...