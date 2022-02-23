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Portakal Kabuğu Faydaları Nelerdir, Yenir Mi? Portakal Kabuğu Kullanımı ve Çayı
Portakal kabuğunu ne yazık ki pek çoğumuz atıyoruzdur. Ancak en az kendisi kadar şifalı olan portakal kabuğunun birazdan paylaşacağımız faydalarını sıraladığımızda, siz de bunun bir hata olduğunu fark edeceksinizdir. Portakal suyunu sıkmak yerine meyvenin kendisini tüketmek, aynı zamanda kabuklarından da portakal çayı hazırlamayı düşünmenizi tavsiye ediyor ve portakal kabuğu faydalarını sıralamaya başlıyoruz.
Pek çok meyve için 'vitamini kabuğunda saklıdır' sözünün söylendiğini duymuşsunuzdur. Ancak portakal kabuğu çok nadiren kullanılan meyvelerdendir. Aslında portakal kabuğu meyvenin en faydalı kısmıdır. Çünkü içerisinde belirli fitokimyasallar, flavonoidler ve diğer antioksidanlar açısından zengin olmasının yanı sıra A , B, C vitamini , bakır , kalsiyum ve magnezyum barındırır. İşte portakal kabuğunu diyetinize eklemenin birkaç yolu ve faydaları...
Cilt bakımında kullanılır
E vitamini ve birçok benzersiz antioksidanla dolu olan iç kabukları doğrudan cilde uygulamak, iltihaplı durumları temizleyebilir, aynı zamanda kırışıklıkları ve yaşlılık lekelerini önlemeye yardımcı olur.
Kolesterol seviyesini düzenler
İyi lif seviyeleri ve zengin farklı besinler ile bu kabukları yemek, kardiyovasküler sağlığınıza büyük bir destek sağlayabilir, kan basıncını düşürmeye ve kolesterol birikimini önlemeye yardımcı olabilir.
Portakal Kabuğu Nasıl Kullanılır?
Portakal kabuğunu cilde topikal olarak uygulayabilirsiniz.
Kabuğu farklı soslara kaynatabilirsiniz.
Kabuğu kurutmak ve daha sonra yiyeceklere, içeceklere ve hatta banyo suyuna eklenebilen güçlü, konsantre bir toz halinde öğütebilirsiniz.
Portakal kabuğunu çay olarak tüketmenin yanı sıra doğrudan çiğnemek ağız sağlığınız için faydalıdır.
Kabuğu farklı soslara kaynatabilirsiniz.
Kabuğu kurutmak ve daha sonra yiyeceklere, içeceklere ve hatta banyo suyuna eklenebilen güçlü, konsantre bir toz halinde öğütebilirsiniz.
Portakal kabuğunu çay olarak tüketmenin yanı sıra doğrudan çiğnemek ağız sağlığınız için faydalıdır.
Hazırlanışı
1 litre su içerisinde tarçın hariç bütün malzemeler kaynayana kadar ısıtılır ve servis edilir.
Portakal kabuğunun ana bileşenlerinden biri, vücut üzerinde uyarıcı etkileri olabilen sinefrindir. Ancak, ilk enerji patlaması geçtiğinde, kendinizi bitkin veya yorgun hissetmenize neden olabilir. Bu aynı zamanda görme ve baş ağrısı problemlerinin de sebebidir. Portakal kabuğunu ilk denerken, küçük bir miktarla başlayın ve vücudunuzun nasıl tepki verdiğini takip edin.