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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Portakal Kabuğu Faydaları Nelerdir, Yenir Mi? Portakal Kabuğu Kullanımı ve Çayı
Beslenme Önerileri
Fotoğraflar: iStock

Portakal Kabuğu Faydaları Nelerdir, Yenir Mi? Portakal Kabuğu Kullanımı ve Çayı

Portakal kabuğunu ne yazık ki pek çoğumuz atıyoruzdur. Ancak en az kendisi kadar şifalı olan portakal kabuğunun birazdan paylaşacağımız faydalarını sıraladığımızda, siz de bunun bir hata olduğunu fark edeceksinizdir. Portakal suyunu sıkmak yerine meyvenin kendisini tüketmek, aynı zamanda kabuklarından da portakal çayı hazırlamayı düşünmenizi tavsiye ediyor ve portakal kabuğu faydalarını sıralamaya başlıyoruz.

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Pek çok meyve için 'vitamini kabuğunda saklıdır' sözünün söylendiğini duymuşsunuzdur. Ancak portakal kabuğu çok nadiren kullanılan meyvelerdendir. Aslında portakal kabuğu meyvenin en faydalı kısmıdır. Çünkü içerisinde belirli fitokimyasallar, flavonoidler ve diğer antioksidanlar açısından zengin olmasının yanı sıra A , B, C vitamini , bakır , kalsiyum ve magnezyum barındırır. İşte portakal kabuğunu diyetinize eklemenin birkaç yolu ve faydaları...
2Portakal Kabuğu Faydaları

Portakal Kabuğu Faydaları

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere portakal kabuğu yemenin birkaç faydası vardır:

Kilo vermeye yardımcı olur

Alerjilerin şiddetini hafifletir

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Yaşlılık lekelerini ve kırışıklıkları önler

Kan basıncını düşürür
3Cilt bakımında kullanılır

Cilt bakımında kullanılır

E vitamini ve birçok benzersiz antioksidanla dolu olan iç kabukları doğrudan cilde uygulamak, iltihaplı durumları temizleyebilir, aynı zamanda kırışıklıkları ve yaşlılık lekelerini önlemeye yardımcı olur.
4Alerjiye iyi gelir

Alerjiye iyi gelir

Portakal kabuğundaki aktif bileşiklerin bağışıklık sistemi üzerindeki düzenleyici etkisi, alerjik reaksiyonları baskılayabilir ve vücudunuzun savunması üzerindeki baskıyı azaltabilir.
5Kolesterol seviyesini düzenler

Kolesterol seviyesini düzenler

İyi lif seviyeleri ve zengin farklı besinler ile bu kabukları yemek, kardiyovasküler sağlığınıza büyük bir destek sağlayabilir, kan basıncını düşürmeye ve kolesterol birikimini önlemeye yardımcı olabilir.
6Astıma iyi gelir

Astıma iyi gelir

Portakal kabuğu ekstresini çayda veya toz halinde içerken, solunum yollarındaki iltihabı yatıştırabilir.
7Portakal Kabuğu Nasıl Kullanılır

Portakal Kabuğu Nasıl Kullanılır?

Portakal kabuğunu cilde topikal olarak uygulayabilirsiniz.

Kabuğu farklı soslara kaynatabilirsiniz.

Kabuğu kurutmak ve daha sonra yiyeceklere, içeceklere ve hatta banyo suyuna eklenebilen güçlü, konsantre bir toz halinde öğütebilirsiniz.

Portakal kabuğunu çay olarak tüketmenin yanı sıra doğrudan çiğnemek ağız sağlığınız için faydalıdır.
8Portakal Çayı Tarifi

Portakal Çayı Tarifi

4 dilim portakal

3-4 adet karanfil

Yarım çubuk tarçın

1 küçük kök zerdeçal

4 su bardağı su
9Hazırlanışı

Hazırlanışı

1 litre su içerisinde tarçın hariç bütün malzemeler kaynayana kadar ısıtılır ve servis edilir.
10Portakal Kabuğu Zararları

Portakal Kabuğu Zararları

Aşırı miktarda portakal kabuğu tüketmek, her şeyin fazlasında olduğu gibi, iyi bir fikir değildir ve aşağıdaki gibi yan etkilere neden olur:

Baş ağrısı

Görme sorunları

Bedensel yorgunluk.
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Portakal kabuğunun ana bileşenlerinden biri, vücut üzerinde uyarıcı etkileri olabilen sinefrindir. Ancak, ilk enerji patlaması geçtiğinde, kendinizi bitkin veya yorgun hissetmenize neden olabilir. Bu aynı zamanda görme ve baş ağrısı problemlerinin de sebebidir. Portakal kabuğunu ilk denerken, küçük bir miktarla başlayın ve vücudunuzun nasıl tepki verdiğini takip edin.
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