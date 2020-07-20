Pelvik Organ Sarkması Nedir?

Pelvik organ sarkmalarında genellikle tek bir organ değil, pelvik taban kas ve ligamanlarının zayıflığı nedeni ile bütün pelvik organlarda az veya daha fazla sarkma görülmektedir. Bu nedenle meydana gelen organ sarkmasını sadece rahim sarkması ya da mesane sarkması olarak adlandırmak yanlıştır.