Pandemi Döneminde İlişkisi Zedelenenlere: Sağlıklı Bir Cinsellik İçin Öneriler

Cinsel isteksizliğiniz varsa kanda sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arası testosteron eksikliğinizi kontrol ettirin. Testosteron düşüklüğü durumunda hormon takviyelerinden yararlanabilirsiniz. Eğer yaz tatiline çıkacaksanız tatilden 2-3 hafta önce bu kontrolü yaptırmak gerekir çünkü birçok hormon ilacının vücutta etki göstermesi için belli bir süre gerekir. Özellikle aşırı stresli, yağlı yiyecekler tüketen, sigara ve yoğun alkol kullanan, spor yapmayan erkeklerin bu kontrolü yaptırmalarında fayda var.