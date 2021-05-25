Nane Limon Nasıl Yapılır, Neye İyi Gelir? Nane Limon Çayının Faydaları
Her derde deva olarak adlandırabileceğimiz nane limon karışımı, kış aylarında soğuktan korumaya yararken yaz aylarında da sindirim sistemimizi güçlendiren ve enerji katan harika bir içecek. Hazırlanışı da oldukça pratik ve kolay olan nane limon neye iyi gelir, nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, işte nane limon çayının faydaları ve nane limon ile ilgili tüm merak edilenler…
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Ferahlatıcı ve sindirimi rahatlatan etkisinin ile mide problemlerine iyi gelmesiyle bilinen nane limon, özellikle annelerin ilk akla gelen evde bitkisel çözümlerinden biridir. Nane limon çoğunlukla sıcak tüketilmesiyle bilinse de yaz aylarında buzlu çay olarak da lezzetli ve serinletici bir tat olarak kullanabilirsiniz. Kendine has tadı ve kokusuyla hayatımızda her mevsim önemli bir yeri olan nane limon nasıl yapılır, neye iyi gelir gelin birlikte göz atalım.
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Nane limon neye iyi gelir?
Nane limon çayı soluduğumuzda sinüzitlerin açılmasını sağladığından baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.
Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi durumlarda limonla yapılan nane karışımı akciğeri ve bronşları rahatlatır, öksürüğün azalmasını sağlar.
Diş ağrısını ve ağız kokusunu giderir.
Kas ağrılarını hafifletir
Kronik ağrıyı azaltır
Soğuk algınlığının daha çabuk geçmesini sağlar
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Alerjik öksürüğe iyi gelir
Astıma iyi gelir
Stresi azaltır
C vitamini yönünden zengindir
Antioksidan etkisi vardır
Sinirsel iktidarsızlığa iyi gelir.
Soğuk algınlığı ve ateşe iyi gelir
Solunum bozukluklarını önler
NOT: Nane limona karşı herhangi bir hassasiyetiniz veya alerjik reaksiyonunuz varsa mutlaka kullanmadan önce doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.
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Nane limon çayı malzemeleri ve hazırlanışı
Taze naneyle de kuru naneyle de yapılabilen nane limonu siz de bol bol demleyip içebilirsiniz, bunun için hasta olmayı beklemenize gerek yok. İçine biraz da zencefil eklediğinizde şifası katlanan nane limonun yapılışı hemen aşağıda…
Şifalı nane limon için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
1 su bardağı su
Yarım limon
2 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı şeker
1 dal taze nane yaprağı
Arzu ederseniz 1 dilim zencefil
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Nane limon nasıl yapılır?
Naneleri ve suyu cezveye alın. Küçük küçük doğradığınız limonu da içine ekleyin.
Kısık ateşte arada karıştırarak kaynayana kadar pişirin.
Kaynadıktan sonra bir fincana süzün. İçine arzu ederseniz şeker ve bal ekleyin.