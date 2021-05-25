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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Nane Limon Nasıl Yapılır, Neye İyi Gelir? Nane Limon Çayının Faydaları
Beslenme Önerileri
Fotoğraf: iStock

Nane Limon Nasıl Yapılır, Neye İyi Gelir? Nane Limon Çayının Faydaları

Her derde deva olarak adlandırabileceğimiz nane limon karışımı, kış aylarında soğuktan korumaya yararken yaz aylarında da sindirim sistemimizi güçlendiren ve enerji katan harika bir içecek. Hazırlanışı da oldukça pratik ve kolay olan nane limon neye iyi gelir, nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, işte nane limon çayının faydaları ve nane limon ile ilgili tüm merak edilenler…

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Ferahlatıcı ve sindirimi rahatlatan etkisinin ile mide problemlerine iyi gelmesiyle bilinen nane limon, özellikle annelerin ilk akla gelen evde bitkisel çözümlerinden biridir. Nane limon çoğunlukla sıcak tüketilmesiyle bilinse de yaz aylarında buzlu çay olarak da lezzetli ve serinletici bir tat olarak kullanabilirsiniz. Kendine has tadı ve kokusuyla hayatımızda her mevsim önemli bir yeri olan nane limon nasıl yapılır, neye iyi gelir gelin birlikte göz atalım.

2Nane limon neye iyi gelir

Nane limon neye iyi gelir?

Nane limon çayı soluduğumuzda sinüzitlerin açılmasını sağladığından baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.

Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi durumlarda limonla yapılan nane karışımı akciğeri ve bronşları rahatlatır, öksürüğün azalmasını sağlar.

Diş ağrısını ve ağız kokusunu giderir.

Kas ağrılarını hafifletir

Kronik ağrıyı azaltır

Soğuk algınlığının daha çabuk geçmesini sağlar

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Alerjik öksürüğe iyi gelir

Astıma iyi gelir

Stresi azaltır

C vitamini yönünden zengindir

Antioksidan etkisi vardır

Sinirsel iktidarsızlığa iyi gelir.

Soğuk algınlığı ve ateşe iyi gelir

Solunum bozukluklarını önler

NOT: Nane limona karşı herhangi bir hassasiyetiniz veya alerjik reaksiyonunuz varsa mutlaka kullanmadan önce doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin.

4Nane limon çayı malzemeleri ve hazırlanışı

Nane limon çayı malzemeleri ve hazırlanışı

Taze naneyle de kuru naneyle de yapılabilen nane limonu siz de bol bol demleyip içebilirsiniz, bunun için hasta olmayı beklemenize gerek yok. İçine biraz da zencefil eklediğinizde şifası katlanan nane limonun yapılışı hemen aşağıda…

Şifalı nane limon için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1 su bardağı su

Yarım limon

2 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı şeker

1 dal taze nane yaprağı

Arzu ederseniz 1 dilim zencefil

5Nane limon nasıl yapılır

Nane limon nasıl yapılır?

Naneleri ve suyu cezveye alın. Küçük küçük doğradığınız limonu da içine ekleyin.

Kısık ateşte arada karıştırarak kaynayana kadar pişirin.

Kaynadıktan sonra bir fincana süzün. İçine arzu ederseniz şeker ve bal ekleyin.

Limon dilimleriyle servis edin.

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