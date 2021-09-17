Müsli Nedir, Kilo Aldırır Mı, Nasıl Yenir? İşte, Müslinin Faydaları ve Kullanımı

Müslinin faydaları nelerdir? Lif oranı yüksek: Yapılabilecek pek çok farklı karışımı olduğu için müslide tam olarak ne kadar lif olduğunu ölçmek zor olsa da, yemek genellikle lif ve kepekli tahıllarda yüksektir. Her ikisi de sindirim sisteminiz için iyidir. Lif ve kepekli tahıllar sindirim sisteminizi düzenleyebilir.