Mevsim Geçişlerinde Bu Gıdaları Sofranızdan Eksik Etmeyin!

Çok eski yıllardan beri tüketilen ve sağlığa, özellikle bağışıklık sistemine faydası kanıtlanmış olan sirke, antiseptik ve antioksidan özelliğe sahiptir. Burada bahsettiğimiz özellikler, rafine edilmemiş, cam şişede organik üretilen sirke için geçerlidir. Maalesef, rafine edilmiş, plastik şişede ve berrak olan sirkeler için değil. Sirkeyi salatalarınıza ekleyerek hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı tüketmiş olacaksınız.