Metabolizmayı Hızlandırmanın 4 Kolay Yolu

Buzlu su



Muhtemelen bol su içmenin kilo vermenize yardımcı olduğunu duymuşsunuzdur. Bu kısmen, metabolizmanızı geçici olarak arttırmaya yardımcı olabileceğinden dolayıdır. Yapılan bir araştırma, suyun termojenez yoluyla kalori yakmanızı ya da vücudunuzu ısıtma işlemini artırmanıza yardımcı olduğunu ortaya koydu.



Termojenez kalorileri yaktığından, daha fazla soğuk su içmek metabolizmanızı ve yağ yakma oranınızı artırabilir. Bu alanda çok sınırlı bir araştırma yapıldığını ve bir bardak buzlu su içmenin spor salonunda iyi bir ter seansının yerini almayacağını unutmamak gerekir.