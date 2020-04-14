Metabolizmayı Hızlandırmanın 4 Kolay Yolu

Metabolizma hızınızı tükettiğiniz besinlerle yönetebilirsiniz. Sağlıklı bir metabolizma, doğal enerjinin anahtarı ve fazla çaba göstermeden kalori yakmanın en etkili yoludur. Metabolizma hızlandırmanın 4 kolay yoluna bir göz atalım.
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1
Protein açısından zengin yiyecekler tüketin
Vücudunuz, protein bakımından zengin yiyecekleri karbonhidrat veya yağlardan daha fazla sindirerek enerji harcar. Bu nedenle yüksek proteinli bir beslenme, vücudunuzun daha fazla enerji harcamasını ve metabolizmanızın hızlanmasını sağlar.
2
Buna ek olarak, protein açısından zengin öğünler tokluğu artırır, bu da aşırı yemek yemekten kaçınmanıza yardımcı olur. Ancak tüketim miktarınıza dikkat edin. Her hangi bir besinde olduğu gibi proteinde de aşırı tüketim zararlı hale gelebilir. Vücut fazla proteini yağ olarak depolayabilir.
3
Her öğün ve atıştırmaya iyi bir protein kaynağı eklemeyi hedefleyin. Yumurta, süzme peynir, yoğurt, kuruyemiş, yağsız et, tavuk, balık ve baklagilleri beslenmenize dahil edin.
4
Beslenmenize tahılları ekleyin
Tahıllar, meyve ve sebzeler de metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olurlar. Ayrıca, bu doğal, rafine edilmemiş gıdalar, sıklıkla işlenmiş gıdalarda bulunmayan antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sunar. Tabağınızın yarısını sebze ya da meyvelerle doldurun. Her öğünde tabağınızın dörtte birini tahıllara ayırın. Kalan yeri ise proteinlere ayırın.
5
Bunlardan daha fazla için
İçecekler de metabolizma hızlandırmada önemli bir rol oynayabilir. İşte araştırmaların soğuk su, yeşil çay ve kahve hakkında söyledikleri…
6
Buzlu su
Muhtemelen bol su içmenin kilo vermenize yardımcı olduğunu duymuşsunuzdur. Bu kısmen, metabolizmanızı geçici olarak arttırmaya yardımcı olabileceğinden dolayıdır. Yapılan bir araştırma, suyun termojenez yoluyla kalori yakmanızı ya da vücudunuzu ısıtma işlemini artırmanıza yardımcı olduğunu ortaya koydu.
Termojenez kalorileri yaktığından, daha fazla soğuk su içmek metabolizmanızı ve yağ yakma oranınızı artırabilir. Bu alanda çok sınırlı bir araştırma yapıldığını ve bir bardak buzlu su içmenin spor salonunda iyi bir ter seansının yerini almayacağını unutmamak gerekir.
7
Yeşil çay
Yapılan araştırmalar, yeşil çay tüketiminin orta şiddette bir egzersizle birleştirildiğinde yağları daha verimli bir şekilde yakmanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor.
8
Kahve
Kafeinin metabolizma hızlandırıcı bir etkisi vardır. Bu nedenle kahve kalori yakmamıza yardımcı olabilir. Öte yandan spordan önce içilen kahve de daha fazla kalori yakmanın ideal yollarından biridir.
9
Acı biber yiyin
Acı biber, içindeki kapsaisin sayesinde metabolizmayı hızlandırıyor. Acı biber kilo vermenizi doğrudan etkilemese de kapsaisin maddesinin tokluk hissi verdiği biliniyor. Ancak tüm bunlar kilo vermek için tek başına yeterli olmaz. Düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getirmek uzun vadede kilo kontrolü sağlamanıza yardımcı olacaktır.