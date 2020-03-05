Meghan Markle’dan 10 Moda Kuralı

Meghan Markle her zaman zahmetsizce şık görünüyor. Tabii ki imrenerek baktığımız bu kombinler gardrobundan sihirli bir şekilde çıkmıyor, bir stilist ile çalışıyor. İşte Meghan'ın stilisti Audrey'den Meghan'a ait 10 stil kuralı...
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Siz de bu stil kurallarını okuyarak sizin için hangisinin işe yaradığını bilip, gardrobunuzu yeniden oluşturabilir, eksik parçaları tamamlayabilirsiniz.
İşte Meghan Markle'ın her zaman zahmetsizce şık görünmesi için izlediği on stil kuralı...
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1-Kaliteli babetlere yatırım yapın
Her mevsimde, günün her vakti için spor ya da şık giyiniyorsanız kaliteli bir babet tüm bu kombinlerinize uyum sağlayacaktır.
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2-Kendinize en uygun kot pantolonu bulun
Hem siyah hem de denim rengi skinny pantolonlar çok yönlüdür. Meghan sökülmüş efektli jeanleri ve boyfriend jeanleri seviyor ve kendisine yakıştırıyor.
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3-Birçok kombinde kullanacağınız tek parça seçin
Dolabınızdaki birçok farklı şeyle giyilebilecek sağlam bir hırka veya süvetere yatırım yapın. Daha şık hale getirmenin iyi bir yolu, lüks kaşmirden birini seçmektir.
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4-Stilettoya yatırım yapın
Bej veya siyah stiletto kilit bir dolap öğesidir. Daha şık bir his için süet veya günlük için güzel bir siyah deri çifti arasından seçim yapın.
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5-Aksesuarlar, aksesuarlar aksesuarlar!
İyi bir çanta, clutch veya cüzdanın etrafındaki basit fermuar, kombininizi yücelterek tamamlar.
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6-Vücut tipinize uygun bir elbise seçin
Formunuza uygun seçtiğiniz bir elbise, sizi stil sahibi yapacaktır. Daha fazla stil seçeneğine sahip olmanız için ise dolabınızda hem mini, hem midi boy elbisenizin olması işinize yarayacaktır.
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7-Kaliteli bir ceket iyi yatırımdır
Güzel kumaşlı, kaliteli bir yün ceket veya hırka çok iyi yatırım parçasıdır.
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8-Ceketlerinizi çok yönlü kullanın
Ceketlerde en çok yönlü olan boy diz boyu olmasına rağmen, uzunluğu sizin tercihinize bağlı olarak değişebilir. Kuşaklı bir ceket de mükemmel bir seçim olacaktır. Rahat bir görünüm için açık bırakın veya stili vurgulamak için bağlayın.
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9-Tek parçayla stilinizi oluşturun
Yaz stili çoğu zaman tek parça ile oluşturulabilir. Şık bir elbise yaz aylarında en iyi seçim olacaktır. Unutmayın yaz sezonunda ihtiyacınız olan tek şey şık sade bir elbise veya uzun çizgili bir gömlek elbise...
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10-Bot ve çizmelerin hakkını verin
Sonbahar ve kış aylarının en önemli parçalarından birisi bot ve çizmelerdir. Genellikle tercih edilen stiller ayak bileği botları ve diz boyu çizmeleridir. Bu nedenle kaliteli bir bot ve çizme alıp en güzel kombinlerinizi bu parçalarla yapabilirsiniz.