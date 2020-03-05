Meghan Markle’dan 10 Moda Kuralı

8-Ceketlerinizi çok yönlü kullanın Ceketlerde en çok yönlü olan boy diz boyu olmasına rağmen, uzunluğu sizin tercihinize bağlı olarak değişebilir. Kuşaklı bir ceket de mükemmel bir seçim olacaktır. Rahat bir görünüm için açık bırakın veya stili vurgulamak için bağlayın.