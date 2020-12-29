Listenize Mutlaka Ekleyin! 2020 Yılında En Çok Okunan Kitaplar

Kürk Mantolu Madonna / Sabahattin Ali Türk Edebiyatı’nda özel bir yeri olan Sabahattin Ali, toplumcu gerçekçi yazarlardan biri olarak anılıyor. En sevilen eserlerinden olan Kürk Mantolu Madonna da Türk Edebiyat tarihinin yapı taşlarından biri diyebiliriz. Romanın baş karakteri Raif Efendi, içine kapanık, melankolik ve bir türlü dış dünyaya uyum sağlayamamış bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.



Sevmediği bir kadınla evlenen Raif Efendi, karısı ve çocuklarıyla mutlu bir ailesi olması beklenirken, bir türlü hayatına yön veremez ve başkalarının istediği gibi bir hayat yaşar. Bir gün hiç beklemediği anda aşkı bulan Raif Efendi, ailesi ve aşkı, hayalleri ve gerçeklik arasında sıkışıp kalır. Mutlaka herkesin hayata dair bir çıkarım yapabileceği olağan üstü bir kurguyla yazılmış Sabahattin Ali’nin bu akıcı romanını hala okumadıysanız, bu yıl listenize eklemenizi tavsiye ederiz.