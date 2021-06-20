Limon Yağı Ne İşe Yarar, Tüyleri Azaltır Mı, Nasıl Kullanılır? Limon Yağının Cilde, Saça, Vücuda Faydaları
Limon yağının doğru kullanımı, yağın türüne ve ne için kullanıldığına göre değişir. Akne ve sivilce izleri için kullanılabildiği gibi limon yağı tüyleri azaltmada da etkili olduğu söyleniyor. Ayrıca saça ve vücuda pek çok faydası bulunan limon yağı nasıl kullanılır merak ediyorsanız, işte limon yağı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
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Aromaterapide yaygın olarak kullanılan limon yağı, güçlü bir esansiyel yağdır. Limon kabuğundan elde edilen limon yağının akneli ve sivilceli ciltler başta olmak üzere cilde, saça ve vücuda bazı anti-mikrobiyal faydaları olduğu bilinir. Bunun yanında limon kabuğu yağının tüyleri azalttığı bilgileri de onu son zamanlardaki favori yağlardan biri haline getirdi. Peki gerçekten limon yağı tüyleri yok eder mi? Limon yağı neye iyi gelir, ne işe yarar? İşte limon yağının faydaları ve kullanımı.
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Limon yağı ne işe yarar?
Limon yağı, küçük yara ve aknelerin oluşumunu önemli ölçüde önler. Limon yağı, aynı zamanda çok iyi bir temizlik malzemesi olarak da kullanılıyor. Limon yağı, yemek içine konarak ya da temizlik malzemesi olarak sıkça kullanılıyor. Meyve ve sebzeleri tüketmeden önce suyun içine birkaç damla limon yağı damlatarak mikropların ölmesini sağlayabilirsiniz. Limon yağı, daha zinde olmanızı ve yorgunluğun azalmasını sağlar. Birkaç damla limon yağını damlatıp koklayarak zihninizin daha iyi çalışmasını sağlayabilirsiniz.
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Limon yağı tüyleri azaltır mı?
Yapılan araştırmalarda limon kabuğu yağının düzenli kullanılması halinde tüy köklerini azalttığı gözlemlenmiştir. Özellikle son yıllarda diğer kozmetik tüy dökücü ürünlerin aksine limon kabuğu yağının daha sağlıklı bir şekilde tüylerin dökülmesini sağladığı görülmektedir. Ancak herhangi bir tahriş ve yan etkiye neden olmaması için, güvenilir yerlerden alınmalı ve mutlaka bir dermatolog kontrolünde kullanılmalıdır.
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Limonun saça faydaları nelerdir?
İçeriğinde vitamin ve minerallerle limon, saç tellerini kalınlaştırıyor ve gürleşmesine yardımcı oluyor.
Limon saç kepeklerine karşı da iyi bir kurtarıcı. Saçlarda kepek oluşumunu engelliyor ve olanların da yok olmasını sağlıyor.
Aynı zamanda da doğal bir saç şekillendirici görevi görüyor. Saçlarınızın şeklini uzun süre korumak isterseniz, limon bu konuda yardımcınız olabilir. Ayrıca saça parlaklık da kazandırıyor.
İçinde barındırdığı sitrik asit yardımıyla saç renginin doğal bir şekilde açılmasını sağlar. Eğer saçlarınızın renginin açılmasını isterseniz, limonu saçınıza uyguladıktan sonra bir süre güneşte bekleyebilirsiniz.
Yağlı saçlara için de iyi bir alternatiftir. Saçları besleyen limon, yağlanmayı da engeller.
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Limon yağı saça nasıl kullanılır?
Limon ile hazırlayacağınız maskeyi saçınıza uygulayabilirsiniz. İşte limonlu saç maskesi tarifi
Malzemeler:
3 yemek kaşığı bal
3 tatlı kaşığı zeytin yağı
2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
Uygulanışı: Limon suyu, bal ve zeytinyağı bir kapta karıştırın. Daha sonra saç diplerine uygulayarak masaj yapın. 15-20 dakika kadar bekletin ve ardından güzelce yıkayın.
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Limon yağının cilde faydaları nelerdir?
Hiperpigmentasyonu azaltmaya yardımcı olur
Limon yağının emici özelliği potansiyel olarak iltihabı ve iltihaplı akneye neden olan bakteriler olan P. acnes'i azaltabilir.
Gözenekleri tıkayan ölü deri hücrelerinden kurtulmasıyla cildi sıkılaştırdığı da bilinir.
Limon yağı cilde nasıl kullanılır?
Sivilce ve sivilce izleri için limon yağı kullanırken, geceleri kullanmak iyi bir yaklaşımdır. Bunun için;
1 damla limon yağını az miktarda komedojenik olmayan yağ ile karıştırın.
Bir pamuğa uygulayın ve etkilenen cilt bölgesine hafifçe bastırın.
2 ila 5 dakika bekletin.
Yüzünüzü her zamanki temizleyicinizle yıkayın ve cilt bakım rutininizin diğer adımlarını izleyin.
Dezavantajı; limon yağının çok güçlü olabilmesi ve bu da kırmızı, soyulmuş cilde yol açabilmesidir. Bu nedenle haftada sadece birkaç kez günde bir kez uygulamalarla başlamak isteyebilirsiniz. Limon yağı cildinizi potansiyel olarak kurutabileceğinden, başlamak için bu yöntemi günde bir kez denemek isteyebilirsiniz. Kızarıklık ve tahriş yaşarsanız kullanmayı tamamen bırakın.
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Limon yağının vücuda faydaları nelerdir?
Anksiyete ve depresyon belirtilerini azaltabilir
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Öksürük ve nefes yolları tıkanıklarına karşı etkilidir.
İltihaplı bademcikleri tedavi eder.
Uykusuzluk problemine karşı etkilidir.
Stres, depresyon ve duygu durum değişikliklerinde rahatlamaya yardımcı olur.
Migren ağrısını hafifletir.
Limon yağının vücuda kullanımı
Ilık bir banyo kendi başına kasları gevşetebilir ve tedavi edici olabilir. Ek olarak, limon gibi narenciye bazlı uçucu yağlar da ruh halinizi iyileştirebilir ve daha az yorgun hissetmenizi sağlayabilir.
Banyonuzda limon yağı kullanmak için 5 ila 10 damla esansiyel yağı bir fincan taşıyıcı yağa karıştırın.
Bu karışımı ılık suyla dolu bir küvete ekleyin.
Bu yöntemi istediğiniz sıklıkta kullanabilirsiniz, ancak herhangi bir tahriş belirtisi ortaya çıkarsa devam etmemelisiniz.
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Limon yağının yan etkileri ve zararları
Doğru kullanıldığında, alerjiniz veya hassasiyetiniz olmadığı sürece limon yağı cilt için güvenlidir. Ama dikkat edilmesi gereken birkaç risk var.
Cilt tahrişi. Uçucu yağlar güçlüdür ve cilt tahrişine neden olabilir.
Göz tahrişi. Limon, diğer turunçgiller gibi gözlerde yanmaya neden olabilir. Mümkünse bu alandan kaçınmak önemlidir.
Artan güneş yanığı. Narenciye yağları cildinizin güneşe duyarlılığını artırabilir. Bu, kızarıklığa, kızarıklığa veya bazı durumlarda kabarmaya ve ardından pigmentasyon değişikliklerine neden olabilir. Yağı asla güneşe maruz kalmadan hemen önce uygulamayın. Güneş yanığı riskinizi en aza indirmek için daima güneş koruyucu kullanın.
Bir yama testi, saf limon yağına mı yoksa limon içeren bir ürüne mi duyarlı olduğunuzu belirlemenize yardımcı olabilir. Bunu yapmak için dirseğinizin iç kısmına limon yağı ile karıştırılmış az miktarda zeytinyağı koyun ve 48 saat bekleyin.
Döküntü gelişirse, limon yağı hassasiyetiniz olabilir. Birkaç gün içinde herhangi bir semptom gelişmezse, yağı kullanmak güvenli olabilir.