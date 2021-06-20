Limon Yağı Ne İşe Yarar, Tüyleri Azaltır Mı, Nasıl Kullanılır? Limon Yağının Cilde, Saça, Vücuda Faydaları

Limon yağının cilde faydaları nelerdir? Hiperpigmentasyonu azaltmaya yardımcı olur



Limon yağının emici özelliği potansiyel olarak iltihabı ve iltihaplı akneye neden olan bakteriler olan P. acnes'i azaltabilir.



Gözenekleri tıkayan ölü deri hücrelerinden kurtulmasıyla cildi sıkılaştırdığı da bilinir.



Limon yağı cilde nasıl kullanılır?



Sivilce ve sivilce izleri için limon yağı kullanırken, geceleri kullanmak iyi bir yaklaşımdır. Bunun için;



1 damla limon yağını az miktarda komedojenik olmayan yağ ile karıştırın.



Bir pamuğa uygulayın ve etkilenen cilt bölgesine hafifçe bastırın.



2 ila 5 dakika bekletin.



Yüzünüzü her zamanki temizleyicinizle yıkayın ve cilt bakım rutininizin diğer adımlarını izleyin.



Dezavantajı; limon yağının çok güçlü olabilmesi ve bu da kırmızı, soyulmuş cilde yol açabilmesidir. Bu nedenle haftada sadece birkaç kez günde bir kez uygulamalarla başlamak isteyebilirsiniz. Limon yağı cildinizi potansiyel olarak kurutabileceğinden, başlamak için bu yöntemi günde bir kez denemek isteyebilirsiniz. Kızarıklık ve tahriş yaşarsanız kullanmayı tamamen bırakın.