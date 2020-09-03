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GeriBeslenme Önerileri Leziz Yemeklerin Vazgeçilmez Malzemesi: Maydanozun 15 Faydası
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Leziz Yemeklerin Vazgeçilmez Malzemesi: Maydanozun 15 Faydası
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Pexels, Pixabay, Ingimage

Leziz Yemeklerin Vazgeçilmez Malzemesi: Maydanozun 15 Faydası

Maydanoz, salatalarımızın, yemeklerimizin vazgeçilmez eşlikçisi. Mutfağımızdan eksik olmayan bu yeşil bitkinin nelere iyi geldiğini biliyor musunuz?

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Maydanoz, daha çok Akdeniz ikliminde yetişen yeşil yapraklı bir bitkidir. Türk mutfağında da geniş bir yere sahip olan maydanoz, salatalarda ve yemeklerde sıklıkla kullanılıyor. Zayıflamak isteyenler ise maydanoz suyu içiyor.

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Yaklaşık 2 bin yıldır yetiştirilen maydanoz, mutfaklarımıza girmeden önce tıbbi amaçlar için kullanılıyordu. Geçmişi bir hayli eskiye dayanan, günümüzde mutfaklarımızın vazgeçilmez sebzelerinden olan maydanozun çok fazla bilinmeyen faydaları...

3Maydanozun faydaları neler
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Maydanozun faydaları neler?

Maydanoz, kanseri önlediği bilinen karnosol adlı bir bileşen içeriyor. Bu özelliği sayesinde kanserle savaşıyor.

Vücuttaki iltihapların kurumasında rol alıyor. Böbrek sorunlarını tedavi ediyor.

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Yüksek oranda C vitamini içeren maydanoz, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Kemikleri korumak için son derece önemli olan K vitamini içeriyor. Kemikleri güçlendiriyor, kemik hastalıklarının iyileşmesine yardım ediyor.

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Zengin demir içeriği ile anemi hastalığının tedavisine fayda sağlıyor.

Maydanoz çayı, yağ ve proteinlerin sindirimini, bağırsak emilimini artırıyor.

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Kolesterol düzeyini dengeliyor.

Kulak sağlığını geliştiriyor.

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Vücuttaki fazla tuzu ve suyu temizliyor. Vücuttan ödemin atılmasını sağlıyor.

Maydanoz, doğal bir idrar söktürücü olarak biliniyor.

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Diyabet tedavisinde kullanılıyor. Karaciğer sağlığını geliştiriyor.

Yaşlanmayı geciktiriyor, kırışıklıkları, ince çizgileri azaltıyor.

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Göz altı morluklarının giderilmesine yardımcı oluyor.

Cilde parlaklık veriyor.

Sivilce oluşumunu önlüyor.

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