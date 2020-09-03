Leziz Yemeklerin Vazgeçilmez Malzemesi: Maydanozun 15 Faydası

Maydanoz, salatalarımızın, yemeklerimizin vazgeçilmez eşlikçisi. Mutfağımızdan eksik olmayan bu yeşil bitkinin nelere iyi geldiğini biliyor musunuz?
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Maydanoz, daha çok Akdeniz ikliminde yetişen yeşil yapraklı bir bitkidir. Türk mutfağında da geniş bir yere sahip olan maydanoz, salatalarda ve yemeklerde sıklıkla kullanılıyor. Zayıflamak isteyenler ise maydanoz suyu içiyor.
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Yaklaşık 2 bin yıldır yetiştirilen maydanoz, mutfaklarımıza girmeden önce tıbbi amaçlar için kullanılıyordu. Geçmişi bir hayli eskiye dayanan, günümüzde mutfaklarımızın vazgeçilmez sebzelerinden olan maydanozun çok fazla bilinmeyen faydaları...
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Maydanozun faydaları neler?
Maydanoz, kanseri önlediği bilinen karnosol adlı bir bileşen içeriyor. Bu özelliği sayesinde kanserle savaşıyor.
Vücuttaki iltihapların kurumasında rol alıyor. Böbrek sorunlarını tedavi ediyor.
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Yüksek oranda C vitamini içeren maydanoz, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Kemikleri korumak için son derece önemli olan K vitamini içeriyor. Kemikleri güçlendiriyor, kemik hastalıklarının iyileşmesine yardım ediyor.
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Zengin demir içeriği ile anemi hastalığının tedavisine fayda sağlıyor.
Maydanoz çayı, yağ ve proteinlerin sindirimini, bağırsak emilimini artırıyor.
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Kolesterol düzeyini dengeliyor.
Kulak sağlığını geliştiriyor.
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Vücuttaki fazla tuzu ve suyu temizliyor. Vücuttan ödemin atılmasını sağlıyor.
Maydanoz, doğal bir idrar söktürücü olarak biliniyor.