Leziz Yemeklerin Vazgeçilmez Malzemesi: Maydanozun 15 Faydası

Maydanoz, daha çok Akdeniz ikliminde yetişen yeşil yapraklı bir bitkidir. Türk mutfağında da geniş bir yere sahip olan maydanoz, salatalarda ve yemeklerde sıklıkla kullanılıyor. Zayıflamak isteyenler ise maydanoz suyu içiyor.