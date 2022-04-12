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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Kuzugöbeği Mantarı Nedir, Nerede Yetişir? İşte, Kuzugöbeği Mantarı Faydaları
Beslenme Önerileri
Fotoğraflar: iStock

Kuzugöbeği Mantarı Nedir, Nerede Yetişir? İşte, Kuzugöbeği Mantarı Faydaları

Fransız mutfağının önemli bir öğesi olan kuzugöbeği mantarı ekonomik değeri olan ve pek çok gurme tarafından tercih edilen lezzetli bir tür olarak dikkat çekiyor. Türkiye'de de üretimi başlayan kuzugöbeği mantarı faydaları ve fiyatı da merak konusu oldu. Peki, kuzugöbeği mantarı ençok nerede bulunur, kaç para? İşte kuzugöbeği mantarı faydaları hakkında bilgiler...

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Fransız mutfağında ayrı bir yeri olan kuzugöbeği mantarı, Türkiye'de Mersin'de üretilmeye başlandı. Kilosu 400 TL civarında olan kuzugöbeği mantarı, fiyatı nedeniyle de merak uyandırdı. İşte, kuzugöbeği mantarı faydaları ve hakkında bilinmeyenler...
2Kuzugöbeği mantarı özellikleri

Kuzugöbeği mantarı özellikleri

Kuzugöbeği, Morchellaceae familyasından, yenilebilen bir mantar türüdür. Genelde ormanlarda tek tek veya küçük gruplar halinde bulunur, özellikle orman yangınlarında sonra sıkça rastlanır.
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Genelde bahar aylarında ortaya çıkar. Bahar aylarında yağışın olmaması olumsuz yönde etkiler.
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Sahte kuzu göbeği mantarı gibi zehirli türlerle karıştırılma riski olduğundan dikkatli olunmalıdır.
5Kuzugöbeği mantarı faydaları nelerdir

Kuzugöbeği mantarı faydaları nelerdir?

Vücudunuzu serbest radikallerden korumada iyi olan birçok antioksidan içerir. Bu serbest radikaller genellikle kalp hastalıkları, Parkinson hastalığı, Tip 1 ve Tip 2 Diyabetin nedenidir.
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Kuzugöbeği mantarı, antioksidanlar, vücudunuzdaki reaktif oksijen türleri olarak adlandırılan zararlı moleküllerin çıkarılmasına yardımcı olur.
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Kalbe katkıda bulunan yüksek miktarda potasyum, vitamin ve bakır içerir.
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Tüm yenilebilir mantarlar arasında en yüksek miktarda D Vitamini içerdiği bilinmektedir.
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Karaciğer vücuttaki tüm toksinlerin atılmasından sorumludur ve sağlığımız için çok önemli bir rol oynar.
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Günlük D vitamini ihtiyacınızın %34'ünü 100 gramdan veya bir fincan kuzugöbeği mantarından, özellikle D-2 Vitamininden biraz daha az alabilirsiniz.
11Kuzugöbeği mantarı nasıl tüketilir

Kuzugöbeği mantarı nasıl tüketilir?

Kuzugöbeği mantarı sebzelerle sote edilerek tüketilebileceği gibi aynı zamanda et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışır. Kuzugöbeği mantarı pişirileceği zaman genellikle dilimlenmez ve bütün olarak pişirilir. Ayrıca pizza tariflerinde de kuzugöbeği mantarına yer verebilirsiniz.
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