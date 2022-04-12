Fotoğraflar: iStock
Kuzugöbeği Mantarı Nedir, Nerede Yetişir? İşte, Kuzugöbeği Mantarı Faydaları
Fransız mutfağının önemli bir öğesi olan kuzugöbeği mantarı ekonomik değeri olan ve pek çok gurme tarafından tercih edilen lezzetli bir tür olarak dikkat çekiyor. Türkiye'de de üretimi başlayan kuzugöbeği mantarı faydaları ve fiyatı da merak konusu oldu. Peki, kuzugöbeği mantarı ençok nerede bulunur, kaç para? İşte kuzugöbeği mantarı faydaları hakkında bilgiler...
Fransız mutfağında ayrı bir yeri olan kuzugöbeği mantarı, Türkiye'de Mersin'de üretilmeye başlandı. Kilosu 400 TL civarında olan kuzugöbeği mantarı, fiyatı nedeniyle de merak uyandırdı. İşte, kuzugöbeği mantarı faydaları ve hakkında bilinmeyenler...
Kuzugöbeği mantarı faydaları nelerdir?
Vücudunuzu serbest radikallerden korumada iyi olan birçok antioksidan içerir. Bu serbest radikaller genellikle kalp hastalıkları, Parkinson hastalığı, Tip 1 ve Tip 2 Diyabetin nedenidir.
Kuzugöbeği mantarı nasıl tüketilir?
Kuzugöbeği mantarı sebzelerle sote edilerek tüketilebileceği gibi aynı zamanda et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışır. Kuzugöbeği mantarı pişirileceği zaman genellikle dilimlenmez ve bütün olarak pişirilir. Ayrıca pizza tariflerinde de kuzugöbeği mantarına yer verebilirsiniz.