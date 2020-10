Koronavirüse Karşı Savaşıyor: Akdeniz Diyeti Hakkında Merak Edilenler

Kış sebzeleri bu diyet için çok uygun Bu diyette sınırlı kırmızı et tüketimi öneriliyor. Haftada 2 günü geçmemeli. Bu et de az yağlı olmalı. Beyaz et ve balık tüketimi ise serbest. Doğal tavuk eti bulabilirseniz onu da mutlaka tüketmelisiniz. Şu an en güveniliri balık eti.