Koronavirüse Karşı Erkeklere 5 Özel Tüyo

Sağlıksız yaşam tarzı “Covid-19’a karşı sağlıklı yaşam tarzı son derece önemli. Erkeklerin uykudan beslenmeye, egzersizden hijyen önlemlerine dek birçok kuralı kadınlar kadar önemseyerek yapmamaları sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeye kadınlar kadar önem vermemeleri onları daha riskli kılıyor. Özellikle 50 yaş üzeri erkekler daha az spor yaparken, geç saatlerde yemek yeme, çok et ve tuz tüketme de riski artırıyor. Kadınlar temizlik, bulaşık gibi işlerden dolayı erkeklere göre daha sık el yıkıyor ve yıkama sırasında daha çok sabun kullanıyor.