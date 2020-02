Kışın Cildi Kurutan 10 Önemli Hata!

Hata: Ayakları düzenli yıkamamak Doğrusu: Ayakları her gün düzenli olarak yıkamamak da kış aylarında bazı sorunlara neden oluyor. Ayrıca kış aylarında ayaklar kapalı ayakkabılar içinde hava alamıyor, bunun sonucunda mantar enfeksiyonuna da açık oluyorlar. Bu nedenle ayaklarınızı her gün yıkamalı, ardından iyice kurulamalısınız. İhtiyaç varsa ayak tabanlarına törpüleme ve peeling işlemleri yapmanızda fayda var. Her yıkamanın ardından nemlendirici bir ürünle nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Pamuklu ince çoraplar giyerek nemlendiricinin etkisini artırabilirsiniz



Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy