Kışın Cildi Kurutan 10 Önemli Hata!

Hata: Tek bir kat giyinmek Doğrusu: Kış aylarında hatalı giyinmek de cildimizi kurutabiliyor. Soğuk hava ayrıca soğuk ısırığı, seboreik dermatit ile el egzamasını artırabiliyor. Örneğin kuru cilde ve atopik, bir başka deyişle hassas cilde sahip olan kişiler yünlü kazak giymemeli. Soğuktan sıcak ortamlara geçişte, üstteki giysiler çıkartılarak ince giysilerle kalmak gerekiyor.



Çünkü ciltteki ısı farklılıkları kurulukla birlikte yanma ile batma hissi yaratıyor. Dolayısıyla tek bir kalın kazak giymek yerine ince ve kat kat giyinmek daha doğru olacaktır. Cildinizin kurumaması için soğuk havalarda ellerinizi, kulaklarınızı, yüzünüzü korumak için bere veya şapka ile eldiven takmanız da çok önemli.