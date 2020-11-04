Kış Alışverişlerinde Tasarruf Etmenin Yolları

Alışveriş yaparken tasarruf etmek; en ucuz ürünleri almak ya da her mağazayı teker teker dolaşmak anlamına gelmez. Aslında önemli olan, ne istediğinizi ve neye ihtiyacınız olduğunu bilmektir. Sonrasında uygun adımları izlediğinizde, istediğiniz ürüne kolayca ulaşabilirsiniz.
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1
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Sezon sonu indirimlerinden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, aşağıdaki alışveriş ipuçlarına mutlaka bir göz atın.
2
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İndirim günlerini takip edin
İlk olarak belirli markaların sezon indirimlerini takip ederek başlayabilirsiniz. Bunun için güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşmanızda fayda var. Seçtiğiniz markaların web sitelerini veya sosyal medya hesaplarını takipte kalarak indirimli ürünlere tükenmeden yetişmeniz mümkün. Daha ucuz ürünler hızla tükeneceğinden, ilk yüzde 30’luk indirimi değerlendirebilirsiniz.
3
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İhtiyaç listesi hazırlayın
Tarihleri belirledikten sonra, bir sonraki adım olan liste oluşturma kısmına geçebilirsiniz. Ürünlerin hala stokta olduğundan emin olmak için listenizdeki mağazaları gezin, bedeninize uygun parçalar bulduğunuzda bu fırsatı kaçırmayın. Unutmayın, geri döndüğünüzde çok geç olmuş olabilir!
4
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Bu liste, zihninizin odaklanmasına yardımcı olacağı ve gerçekten ihtiyacınız olmayan bir sürü şeyi satın almanızı engelleyeceği için faydalı bir yöntem olacaktır. Hatta her ürün için bir fiyat aralığı belirleyebilir ve daha iyi bir teklif bulmayı başarırsanız, liste dışında bir ürünle kendinizi ödüllendirebilirsiniz.
5
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Erken davranın
Kış indirimleri Aralık ayı sonunda başlar ve genellikle Şubat ortasında sonlanır. Ancak bu, alışverişinizi çok uzun süre ertelemeniz gerektiği anlamına gelmez. Dahası, geç kalırsanız, muhtemelen aradığınız ürünün bedenini yakalayamayabilirsiniz. Belirli bir şey arıyorsanız erken alışveriş yapmak mantıklı olacaktır, onun dışında daha fazla indirimi bekleyerek daha da fazla tasarruf etmeyi seçebilirsiniz.
6
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Dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin
Alışveriş sırasında, dikkatinizin dağılıp beklediğinizden daha fazlasını harcadığınızı ve gerçekten ihtiyacınız olmayan bir sürü şeyi satın aldığınızı fark etmek, günün sonunda kötü hissettirebilir. Böyle bir durumla karşılaşmamak için, söz konusu ürün listenizde değilse ve zaten dolabınızda bir benzeri varsa, ne kadar cezbedici olursa olsun, onu bir kenara bırakın.
7
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Kendinizi daha iyi hissetmek için bir de şu açıdan bakın: Söz konusu ürünü kombinlemek için en az iki şey daha satın almanız gerekirse ve daha fazla harcarsanız, esas ihtiyacınız olanlara bütçe ayıramayabilirsiniz. Bu da sizi daha mutsuz etmekten başka bir işe yaramaz.
8
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Büyük düşünün
Büyük düşünün, pahalı düşünün, çokça yararlanacağınız bir şey düşünün! Ancak pahalı ve çabuk modası geçecek bir ürünse, satın almak için bir kez daha düşünün, çünkü bundan birkaç ay sonra muhtemelen o kadar havalı olmayacak.
9
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Bunun dışında, ihtiyacınız olan ve çok sevdiğiniz bir ürüne istediğiniz bütçeyi ayırabilirsiniz. Paranızı daha pahalı bir ürüne harcamayı seçerek aslında hem daha fazla tasarruf hem de daha fazlasını elde etmiş olursunuz! Ve dikkatlice seçilmiş, pahalı görünen birkaç temel giysiyi satın aldığınızda, onları farklı şekillerde eşleştirebilir ve her zaman mükemmel görünebilirsiniz.
10
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Giysilerle sınırlı kalmayın
Neden sadece kıyafetten tasarruf edelim değil mi? Şimdi parfüm ve güzellik ürünlerini stoklamanın tam zamanı! Yıl sonu yaklaşırken çok sevilen hediye setlerinden yararlanmanız, size bütün bir sene yetecek kadar tasarruf etme şansı verebilir. Dahası, bu setlerden bazıları ilginç hediyelerle birlikte gelir ve ücretsiz bir şeyler almak her zaman keyiflidir. Ayrıca yılbaşında kullanabileceğiniz Noel süsleri için şimdiden harekete geçebilirsiniz.