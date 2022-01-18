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Kirpikler Nasıl Uzar ve Gürleşir? İşte Kirpikleri Uzatan Doğal İpuçları
Kirpiklerin dolgun görünmesini sağlarken dökülmesine neden olan makyaj malzemelerinin yarattığı hasarı doğal yollarla telafi etmeniz mümkün. Aynı şekilde dolgun ve uzun kirpiklere sahipseniz de maskara kullanmadan onları daha sağlıklı ve hacimli gösterebilirsiniz. Peki, kirpikler nasıl uzar ve gürleşir? İşte kirpikleri uzatmanın doğal yolları...
Pek çoğumuz kirpiklerimizin mevsimsel değişimler ve kimyasal ürünler nedeniyle dökülmesinden yana sorunlar yaşıyoruzdur. Dış görünümümüzde oldukça etkili bir role sahip olan kirpikler nasıl uzar ve doğal görünür? İşte kirpikleri uzatmanın ve gürleştirmenin ipuçları...
Nazikçe temizleyin
Göz çevreniz çok hassastır, bu nedenle göz makyajınızı uygularken veya çıkarırken çok nazik olun. İnatçı maskarayı çıkarmak için cildi çekmek veya çekmek kirpiklerinizin kırılmasına veya dökülmesine neden olabilir!
Suya dayanıklı maskaradan kaçının
Bazı insanlar, uzun süre kalıcı olduğu ve kıvrılmayı daha iyi tuttuğu söylendiği için su geçirmez maskarayı tercşh eder. Bu doğru olabilir ama suya dayanıklı maskara kirpikleri de kurutabilir. Suya dayanıklı maskaradaki formül suya ve gözyaşına dayanacak şekilde yapılmıştır, bu yüzden çıkarılması çok zor olduğundan çıkarılması gerçekten zorlayıcıdır. Göz kapaklarınızı çeken her şey, onların zayıflamasına ve kurumasına neden olabilir.
Aloe vera
Aloe vera harika bir ev ilacıdır! Güneşten yanmış cildi yatıştırmak, makyajı çıkarmak, kaş jeli olarak, kabarcıkları yatıştırmak ve kirpiklerinizi güçlendirmeye ve büyütmeye yardımcı olmak için kullanabilirsiniz. Bir aloe vera yaprağını kırın, jeli yaprağın içine alın ve temiz bir maskara çubuğuyla kirpiklerinize düzgün bir şekilde uygulayın. Gece boyunca bırakın ve sabah durulayın.
Vazelin kullanın
Yatmadan önce göz kapağınıza birazcık vazelin sürmek kirpiklerinizi uzatacak ve daha uzun yapacak! Sonuçları görmek biraz zaman alabilir ancak işe yaradığını fark edeceksiniz.
E vitamini desteği
Maskarayı sürmeden önce biraz E vitamini yağı ile masaj yapmak, kirpiklerinizi hem daha uzun gösteriri hem de besler.
Hindistan cevizi sütü
Hindistan cevizi sütündeki sağlıklı yağların kirpiklerinizi büyütmeye yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Ayrıca kirpiklere sağlıklı bir görünüm veren güzel bir parlaklık verir. Birkaç pamuğu soğuk hindistan cevizi sütüne batırın, fazla sıvıyı sıkın ve gözlerinizin üzerine koyun. 10-15 dakika sonra pamuğu çıkarın, kirpiklerinizi soğuk suyla nazikçe yıkayın.
Bazen sağlıklı bir diyet, kirpiklerinizi yeniden uzatmak için yeterli olmayabilir. Yeterince protein almıyorsanız, hiçbir miktarda meyve ve sebze bunu düzeltmez. Aşırı dozda protein almamanız gerekirken, saçlarınızı, hatta kirpiklerinizi uzatmak için buna ihtiyacınız vardır.
Kirpiklerinizi temizleyin
Makyajı, diğer ürünleri ve gün boyunca topladıkları tüm pislikleri ve kiri temizlemek için her gün gözlerinizi nazikçe yıkadığınızdan emin olun. Her gece yatmadan önce bir yüz temizleyici veya mendil kullanın.