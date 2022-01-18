Kirpikler Nasıl Uzar ve Gürleşir? İşte Kirpikleri Uzatan Doğal İpuçları

Suya dayanıklı maskaradan kaçının

Bazı insanlar, uzun süre kalıcı olduğu ve kıvrılmayı daha iyi tuttuğu söylendiği için su geçirmez maskarayı tercşh eder. Bu doğru olabilir ama suya dayanıklı maskara kirpikleri de kurutabilir. Suya dayanıklı maskaradaki formül suya ve gözyaşına dayanacak şekilde yapılmıştır, bu yüzden çıkarılması çok zor olduğundan çıkarılması gerçekten zorlayıcıdır. Göz kapaklarınızı çeken her şey, onların zayıflamasına ve kurumasına neden olabilir.