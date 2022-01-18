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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Kirpikler Nasıl Uzar ve Gürleşir? İşte Kirpikleri Uzatan Doğal İpuçları
Kişisel Bakım
Fotoğraflar: iStock

Kirpikler Nasıl Uzar ve Gürleşir? İşte Kirpikleri Uzatan Doğal İpuçları

Kirpiklerin dolgun görünmesini sağlarken dökülmesine neden olan makyaj malzemelerinin yarattığı hasarı doğal yollarla telafi etmeniz mümkün. Aynı şekilde dolgun ve uzun kirpiklere sahipseniz de maskara kullanmadan onları daha sağlıklı ve hacimli gösterebilirsiniz. Peki, kirpikler nasıl uzar ve gürleşir? İşte kirpikleri uzatmanın doğal yolları...

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Pek çoğumuz kirpiklerimizin mevsimsel değişimler ve kimyasal ürünler nedeniyle dökülmesinden yana sorunlar yaşıyoruzdur. Dış görünümümüzde oldukça etkili bir role sahip olan kirpikler nasıl uzar ve doğal görünür? İşte kirpikleri uzatmanın ve gürleştirmenin ipuçları...
2Kirpik fırçaları

Kirpik fırçaları

Kulağa basit gibi gelse de maskarayı sürmeden önce kirpik fırçalarıyla kirpiklerinizi taramak daha uzun görünmesini sağlar.
3Nazikçe temizleyin

Nazikçe temizleyin

Göz çevreniz çok hassastır, bu nedenle göz makyajınızı uygularken veya çıkarırken çok nazik olun. İnatçı maskarayı çıkarmak için cildi çekmek veya çekmek kirpiklerinizin kırılmasına veya dökülmesine neden olabilir!
4Suya dayanıklı maskaradan kaçının

Suya dayanıklı maskaradan kaçının

Bazı insanlar, uzun süre kalıcı olduğu ve kıvrılmayı daha iyi tuttuğu söylendiği için su geçirmez maskarayı tercşh eder. Bu doğru olabilir ama suya dayanıklı maskara kirpikleri de kurutabilir. Suya dayanıklı maskaradaki formül suya ve gözyaşına dayanacak şekilde yapılmıştır, bu yüzden çıkarılması çok zor olduğundan çıkarılması gerçekten zorlayıcıdır. Göz kapaklarınızı çeken her şey, onların zayıflamasına ve kurumasına neden olabilir.
5Aloe vera

Aloe vera

Aloe vera harika bir ev ilacıdır! Güneşten yanmış cildi yatıştırmak, makyajı çıkarmak, kaş jeli olarak, kabarcıkları yatıştırmak ve kirpiklerinizi güçlendirmeye ve büyütmeye yardımcı olmak için kullanabilirsiniz. Bir aloe vera yaprağını kırın, jeli yaprağın içine alın ve temiz bir maskara çubuğuyla kirpiklerinize düzgün bir şekilde uygulayın. Gece boyunca bırakın ve sabah durulayın.
6Takma kirpiklerden uzak durun

Takma kirpiklerden uzak durun

Takma kirpikler, daha uzun kirpiklere ulaşmanın hızlı ve kolay bir yoludur, ancak gerçek kirpiklerinize de zarar verirler. Takma kirpiklerdeki yapıştırıcı kirpikleri zayıflatabilir, kırabilir ve hatta çekebilir!
7Vazelin kullanın

Vazelin kullanın

Yatmadan önce göz kapağınıza birazcık vazelin sürmek kirpiklerinizi uzatacak ve daha uzun yapacak! Sonuçları görmek biraz zaman alabilir ancak işe yaradığını fark edeceksiniz.
8Zeytinyağı

Zeytinyağı

Geceleri göz kapaklarınıza biraz zeytinyağı eklemek, kirpiklerinizin zeytinyağındaki tüm vitamin ve mineralleri emmesine gerçekten yardımcı olacaktır.
9E vitamini desteği

E vitamini desteği

Maskarayı sürmeden önce biraz E vitamini yağı ile masaj yapmak, kirpiklerinizi hem daha uzun gösteriri hem de besler.
10Hindistan cevizi sütü

Hindistan cevizi sütü

Hindistan cevizi sütündeki sağlıklı yağların kirpiklerinizi büyütmeye yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Ayrıca kirpiklere sağlıklı bir görünüm veren güzel bir parlaklık verir. Birkaç pamuğu soğuk hindistan cevizi sütüne batırın, fazla sıvıyı sıkın ve gözlerinizin üzerine koyun. 10-15 dakika sonra pamuğu çıkarın, kirpiklerinizi soğuk suyla nazikçe yıkayın.
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Bazen sağlıklı bir diyet, kirpiklerinizi yeniden uzatmak için yeterli olmayabilir. Yeterince protein almıyorsanız, hiçbir miktarda meyve ve sebze bunu düzeltmez. Aşırı dozda protein almamanız gerekirken, saçlarınızı, hatta kirpiklerinizi uzatmak için buna ihtiyacınız vardır.
12Biotin kullanın

Biotin kullanın

Saç, tırnak ve cilt vitamini olarak bilinen biotin, saçlarınızın inanılmaz hızlı uzamasını sağlayacak bir B vitaminidir! Her gün biotin alarak 3 ayda kirpiklerimi uzatabilmeniz mümkün.
13Kirpiklerinizi temizleyin

Kirpiklerinizi temizleyin

Makyajı, diğer ürünleri ve gün boyunca topladıkları tüm pislikleri ve kiri temizlemek için her gün gözlerinizi nazikçe yıkadığınızdan emin olun. Her gece yatmadan önce bir yüz temizleyici veya mendil kullanın.
14Yeşil çay

Yeşil çay

İşte kilerinizi yeşil çayla doldurmak için başka bir harika neden. Bir pamuğu taze demlenmiş yeşil çaya batırın ve kirpiklerinize hafifçe vurun. Büyümeyi teşvik etmeye yardımcı olabilir.
15Yumurta akı ve Hint yağı maskesi

Yumurta akı ve Hint yağı maskesi

Her birinden iki damla karıştırın ve karışımı yatmadan hemen önce göz kapaklarınıza sürün. Siz uyurken, bu sihirli iksir kirpiklerinizi daha güçlü hale getirir, böylece dökülme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
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