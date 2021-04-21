Karın Şişliğine Ne İyi Gelir? Karın Şişliği Neden Olur ve Nasıl Geçer?
Karın şişliği, günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen rahatsız edici bir sorun olmakla birlikte kendi içinde de pek çok nedeni bulunur. Kişilerin alışkanlıkları, yaşam tarzı, kilosuna kadar birçok etken karın şişliğinde önemli bir rol oynar. Karın şişliği sorunu yaşayanlar ise karın şişliğine ne iyi gelir merak etmekteler. Sizler için karın şişliğinin nedenleri ve bu soruna neyin iyi geldiğiyle ilgili bir araştırma yaptık. İşte, karın şişliğine ne iyi gelir sorusunun yanıtı…
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Karın şişkinliği pek çok kişinin hayatını etkileyen ve mide ile bağırsak problemlerinin neden olduğu bir durumdur. İnsan vücudunda yararlı bağırsaklar ile mide bakterilerinin meydana getirdiği bir miktar gaz bulunur. Dışardan bakıldığında zararsız gibi gözükse de eğer vücutta bu gaz miktarı artarsa bazı durumlar da ortaya çıkabilir.
Organların gerilmesine neden olan bu gaz, haliyle karın şişliğini de beraberinde getirir. Karın şişliğine bir çözüm getirilmediği takdirde sorun nefes darlığına kadar ilerleyebilir. Peki karın şişliği neden olur?
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Karın şişliği neden olur?
Karın şişliğinin nedenlerini kısaca şu şekilde sıralayabiliriz;
Sindirim sisteminden kaynaklı sorunlar: Bağırsak sendromu, ülser ve gastrit gibi rahatsızlıklar nedeniyle bağırsak ve mide üzerinde gaz birikimi meydana gelir. Biriken gaz karın şişkinliğine neden olur.
Stres: Yoğun şekilde yaşanan stres özellikle bağırsak ve mide üzerinde basınca neden olur ve şişkinlik yapar.
Dengesiz beslenme: Karbonhidrat seviyesi yüksek besinler nedeniyle midede bir şişkinlik hissedilir.
Ödem: Vücutta biriken ödem yani fazla sıvı karın şişkinliğine yol açar.
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Karın şişliğine ne iyi gelir?
Karın şişliğini en aza indirmek için başta gaz oluşumunu engellemek gerekir. Bunun için, özellikle yemekleri olduğundan daha yavaş yemekte fayda var. Aksi halde hızlı yemek daha fazla havanın yutulmasına neden olur. Yemek sırasında mümkün olduğunca az konuşarak ve yemekleri mümkün olduğunca fazla çiğneyerek bu sorunu önemli ölçüde çözebilirsiniz.
Stresten olduğunda uzak durulmalıdır. Yoğun stres gaz birikimini artırır ve diğer organlara daha fazla basınç yapılmasına neden olur. Stresli ortamlardan uzak durarak bu problemi en aza indirebilirsiniz.
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Karın şişliği eğer geçici bir probleme dayanıyorsa sorunu bitkisel yöntemlerle de çözmek mümkün olabilir. Özellikle karın şişliği için tercih edilen besinler ve bitkisel çaylar şişliği azaltmak için iyi bir yol olabilir. Yapılan bitkisel yöntemler sonucunda halen şişlik geçmiyorsa mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir.
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Karın şişliğini önlemek için yapılması gerekenler
- Karın şişliğini önlemek için mutlaka yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmak önemlidir.
- Uykudan kalkar kalmaz yemek yememeli ve geceleri yemek yemeyi bırakmalısınız.
- Fazla kilolarınız varsa mutlaka bir diyetisyenden yardım almalısınız.
- Karın şişliğini önlemek için midenize zararlı besinleri ve alışkanlıkları bırakmalısınız.
- Stresten ve hızlı yemek yemekten uzak durmanız önemlidir.
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Karın şişliği için Rezene Çayı tarifi
Karın şişliğinde en büyük yardımcı rezene çayıdır. Bir şişlik hissediyorsanız rezene çayı demleyerek günlük 1 defa içmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca zencefil çayı da şişliği azaltmak için içilmesi gereken bitkisel çaylar arasındadır. Ayrıca sindirim sistemine yardımcı olan maden suyu içerek şişkinliği azaltabilirsiniz.
Yapımı oldukça basit olan rezene çayını hazırlamak için yalnızca 2 çay kaşığı rezene tohumu ve 1 su bardağı su yeterli olacaktır.
Öncelikle rezene tohumlarını güzelce ezin. Kaynamış suya rezene tohumlarını ekleyin. Fincanın üzerini kapatın. 5 dakika demlenmesini bekledikten sonra tüketebilirsiniz. İçerken ağız yakmayan bir sıcaklıkta olmasına dikkat edin.
Kronik bir rahatsızlığınız varsa düzenli tüketimine başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışın.