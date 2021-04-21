Karın Şişliğine Ne İyi Gelir? Karın Şişliği Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Karın şişkinliği pek çok kişinin hayatını etkileyen ve mide ile bağırsak problemlerinin neden olduğu bir durumdur. İnsan vücudunda yararlı bağırsaklar ile mide bakterilerinin meydana getirdiği bir miktar gaz bulunur. Dışardan bakıldığında zararsız gibi gözükse de eğer vücutta bu gaz miktarı artarsa bazı durumlar da ortaya çıkabilir.



Organların gerilmesine neden olan bu gaz, haliyle karın şişliğini de beraberinde getirir. Karın şişliğine bir çözüm getirilmediği takdirde sorun nefes darlığına kadar ilerleyebilir. Peki karın şişliği neden olur?