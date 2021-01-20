Karın Kası Nasıl Yapılır? Kılavuz Niteliğinde Öneriler...

Beslenme programınıza sadık kalın Sürekli beslenme programı değiştirmek, şok diyetler uygulamak kilo vermenize yardımcı olsa da bu aslında vücudunuza zarar verir. Çünkü şok diyetlerde genelde kilolar yağdan değil kaslardan gider ve bu da kas kaybına neden olur. Bir uzmana danışın ve sizin için en iyi beslenme programını bulun, sonrasında ise ona sadık kalın.