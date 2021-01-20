Karın Kası Nasıl Yapılır? Kılavuz Niteliğinde Öneriler...
Karın kası yapmak zor bir iştir. Zaman, emek ve enerji gerektirir. Öte yandan karı kası sadece egzersiz yapmakla sahip olabileceğiniz bir şey değildir. Spor sayesinde karın kaslarınız olsa da diğer şeyleri yanlış yapıyorsanız bu kaslar pek de kalıcı olmayabilir. Karın kası yapmak için size harika bir kılavuz hazırladık!
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1
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Daha fazla protein tüketin
Protein metabolizmanızı hızlandıracaktır. Bu, fazla yağınızı daha hızlı yakacağınız anlamına gelir. Yağlar yandığında ise karın kaslarınız görünür hale gelecektir. Bu yüzden et, balık, peynir, fasulye, mercimek, yoğurt, kuruyemiş gibi protein ağırlıklı besinlere beslenmenizde daha fazla yer açmalısınız.
2
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Kardiyo yapın
Kardiyo karın kaslarınızı oluşturmayacak olsa da yağ kaybetmenize yardımcı olacaktır. Ne kadar çok yağ kaybederseniz, karın kaslarınızı o kadar kolay göreceksiniz. O yüzden o koşu bandına atlayın ya da açık havaya çıkın ve koşun!
3
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Çeşitli egzersizler yapın
Kardiyonuza ek olarak, odaklanmaya çalıştığınız kasları gerçekten çalıştıran karın egzersizleri yapmanız gerekir. Plank, mekik, flutter kick, squat gibi egzersizleri olabildiğince çok yapmaya çalışın. Ne kadar çok çeşit, o kadar iyi. Bu yüzden tek bir basit egzersize bağlı kalmayın ve antremanınıza çeşitlilik katın.
4
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Her zaman egzersiz yapın
Haftada sadece bir kez egzersiz yaparsanız asla karın kası oluşturamazsınız. Olabildiğince sık çalışmaya başlamalısınız. Hayalini kurduğunuz karın kaslarını geliştirseniz bile tembelleşmemeli, düzeli spora devam etmelisiniz. Egzersiz yapmayı bırakırsanız, bu karın kasları göründüklerinden daha hızlı kaybolur. Bu nedenle, sonuçları görmek istiyorsanız tutarlı bir şekilde egzersiz yaptığınızdan emin olun.
5
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Beslenme programınıza sadık kalın
Sürekli beslenme programı değiştirmek, şok diyetler uygulamak kilo vermenize yardımcı olsa da bu aslında vücudunuza zarar verir. Çünkü şok diyetlerde genelde kilolar yağdan değil kaslardan gider ve bu da kas kaybına neden olur. Bir uzmana danışın ve sizin için en iyi beslenme programını bulun, sonrasında ise ona sadık kalın.
6
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Günde birden fazla yemek yiyin
Vücudunuzu verimli bir şekilde yağ yakması için eğitmek istiyorsanız, üç ana öğün ve birkaç ara öğün şeklinde beslenmelisiniz. Gün içinde aç kalmak kan şekeri dengenizi bozar ve bu da abur cubura yönelmenize neden olur. Abur cuburlar ise sağlıksız yağ alımına neden olur ve karın kaslarınızı gizlerler.
7
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Vücut yağlarınızdan kurtulun
Günün sonunda karın kaslarınızı ortaya çıkarmanın anahtarı vücut yağınızın düşük olduğundan emin olmaktır. Bunu yapmak için doğru egzersizleri yapmalı ve doğru beslenmelisiniz. Karın kaslarınız, bölgesel yağlarınız yok olduğunda daha kolay görünecekler.
8
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Sabırlı olun
Karın bölgesi, yağ kaybetmenin en zor olduğu yerlerden biridir. Sabırlı davranmazsanız hiçbir sonuç elde edemezsiniz. Sakin kalın, programa uyun ve sonuçları görmeye başlayın.