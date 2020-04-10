Karantinada Aşıkları: Camila Cabello & Shawn Mendes

Karantina sürecini Miami'deki evlerinde beraber geçiren Camila Cabello ile Shawn Mendes, evlerinin etrafında çıktıkları yürüyüşlerde romantizm dolu anlar yaşıyor.
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Camila Cabello ve Shawn Mendes 'Señorita' isimli şarkılarını söylerken o kadar çok yakınlaşmışlardı ki herkes onları çok yakıştırmış, sevgili olduklarını düşünmüştü. Daha sonra ise gerçekten sevgili olduklarını öğrendik.
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Bazıları bu aşkın yeni çıkan şarkılarının reklamı olduğunu iddia etmişti. Küba asıllı Amerikalı şarkıcı Camila Cabello ise aşkları için "İnsanlar ne isterlerse söyleyebilirler. Spekülasyon yapabilirler ama biz kendi hayatımızı yaşamaya devam edeceğiz, tadını çıkaracağız ve kimse izlemiyormuş gibi seveceğiz. Yaşamak istediğim hayat bu. İnsanların dahil olabilmesi için bir kapı açmayı asla istemiyorum" açıklamasını yapmıştı.
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Her ne kadar 'reklam aşkı' denilse de ikili hala beraber. Hatta öyle ki karantinaya bile beraber girdiler. Miami'deki evlerinde beraber kalan çift, evlerinin etrafındaki alanda sıklıkla yürüyüşe çıkıyor.
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Yürüyüş yaparken bolca yakınlaşan Camila ile Shawn, birbirlerini öpücüklere boğuyor, romantizm dolu anlar yaşıyor.
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Çiftin yürüyüş yaparken ellerinden kupaları asla eksik olmuyor. Çay/kahvelerini kupaya dolduran ikili, güneşli havanın ve boş sokakların tadını çıkarıyor.
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Çift, yürüyüş sırasındaki ilginç tarzları ile de dikkatleri çekiyor. İkili, genellikle salaş kıyafetlerle yürüyüşe çıkıyor. Özellikle Camilia'nın salaş kıyafetleri sosyal medyada yorum yağmuruna tutuluyor.
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Fırsat buldukça evden çıkıp hava alan Camila-Shawn çifti yürüyüş yapmadıkları zamanlarda da bisiklet turu atıyor.
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Camilia Cabello ve Shawn Mendes, ne yaparsa yapsın birbirlerinden bir an olsun ayrılmıyorlar.