Karantinada Aşıkları: Camila Cabello & Shawn Mendes

Bazıları bu aşkın yeni çıkan şarkılarının reklamı olduğunu iddia etmişti. Küba asıllı Amerikalı şarkıcı Camila Cabello ise aşkları için "İnsanlar ne isterlerse söyleyebilirler. Spekülasyon yapabilirler ama biz kendi hayatımızı yaşamaya devam edeceğiz, tadını çıkaracağız ve kimse izlemiyormuş gibi seveceğiz. Yaşamak istediğim hayat bu. İnsanların dahil olabilmesi için bir kapı açmayı asla istemiyorum" açıklamasını yapmıştı.