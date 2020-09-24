Kahkül Modelleri - Kısa Saç, Yan Ve Alnı Dar Olanlar İçin Kahkül Modelleri (2020)
Kahkül, herkesin hayatında bir kez denediği ve son yıllarda da hayli yükselişte olan bir saç kesimi. Çoğumuz kahkül kestirmeden önce epeyce bir düşünüp gelgitler yaşasak da sonunda merakımıza yenik düşeriz. Kahkülü bu kadar mesele haline getiren şey ise aslında yüz tipimize uygun modeli bulamayışımızdır. Oysa bu model bir saçta en önemli nokta yüz tipiniz! Alnınız dar ise düz kahküllerden kaçınmalı ve yana doğru kat attırmalısınız. Tam tersi, geniş bir alına sahip olanlar için de düz kahküller harika bir seçim olabilir. İşte sezonun en çok beğenilen kahkül modelleri ve bazı tüyolar…
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1
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Alnı geniş olanlar için kahkül modeli
Geniş bir alına sahipseniz mutlaka kahkül kullanmalısınız. Özellikle düz kesim kahkül modeli sayesinde alnınızı daraltabilir ve seksi bir görünüme ulaşabilirsiniz. Bu noktada gerçekten en etkili öneri kesinlikle kahküldür. Kıvırcık, düz, dalgalı bütün saç tiplerinde kullanılabilen bu model konusunda tereddüt yaşamadan uygulamaya geçmelisiniz. Sizi harika gösterecek kahküller, zamanla vazgeçemediğiniz bir alışkanlık haline gelebilir.
2
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Kısa saçlar için en uygun kahkül modeli
Bu yıl çok moda olan bob modeli küt saçlarda kahkül detayı oldukça fazla kullanılıyor. Bu modeli ister iki yana ayırarak, isterseniz de düz bir kahkül kesimiyle kullanışlı hale getirebilirsiniz.
3
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Yana ayrılmış kahkül modeli
Üçgen ve uzun bir yüz tipiniz varsa, yana ayrılmış kahkül modelini tercih edebilirsiniz. Bu tarz yüz hatlarınızı belirginleştirmekle kalmaz aynı zamanda elmacık kemiklerinizi de ortaya çıkarmış olur.
4
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Dar alınlar için en uygun kahkül modeli
Eğer alnınız dar ise ve kahkül kestirmek konusunda tereddüt yaşıyorsanız, iki yana ayrılmış kahküler iyi bir seçenek olabilir. Özellikle kıvırcık saçlar için son dönemde yükselişe geçen bu model, düz saç tipleri için de hala en çok kullanılan modeller arasında.