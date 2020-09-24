Kahkül Modelleri - Kısa Saç, Yan Ve Alnı Dar Olanlar İçin Kahkül Modelleri (2020)

Dar alınlar için en uygun kahkül modeli Eğer alnınız dar ise ve kahkül kestirmek konusunda tereddüt yaşıyorsanız, iki yana ayrılmış kahküler iyi bir seçenek olabilir. Özellikle kıvırcık saçlar için son dönemde yükselişe geçen bu model, düz saç tipleri için de hala en çok kullanılan modeller arasında.