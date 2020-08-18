Kadınlar Mutsuzken Neden Saçlarını Değiştirmek İster?

Bununla beraber sosyal imkânlar, koşullar itibariyle dar bir çevrede yaşıyorsak haz alabileceğimiz nesnelerin sayısı azsa ve bir yandan da o dopamine ihtiyaç duyuyorsak o zaman ulaşabildiğimiz haz verici etkinliklere daha fazla yönelebiliyoruz. Birçok davranışsal bağımlılığın kökenindeki sorunlardan birisi de budur.