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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Kadın elbise modelleri
Stil Önerileri
Fotoğraf: Ingimage, Alamy

Kadın elbise modelleri

Kadınların vazgeçilmezi elbiseler son dönemlerin de en çok tercih edilen kıyafetleri arasında. Uzun, kısa, dar, geniş farketmeksizin her kadının dolabında mutlaka bulunan elbiseler aynı zamanda kadınların kurtarıcısı. Beline taktığınız bir kemer ile anında farklı bir hava katabilir veya altına spor ayakkabı giyerek en klasik elbiseyi bile spor hale getirebilirsiniz. Mini ve uzun haricinde son trendler arasında midi elbiseler de yerini alıyor. Hatta düğünlerde bile gelinlerin tercihi düz elbiseler oluyor. Klasik elbiselerin de günlük hayatımızda yer aldığı bu dönemlerde sokak modası da değişti. Topuklu ayakkabılar yerini spor ayakkabılara ve sandaletlere, iş şıklığı ise sokak modası trendlerine yansıdı. Elbise trendleri son birkaç yılda tamamen değişti. Tişörtler elbise oldu, elbiseler salaş ve yırtmaçlı...İşte son moda elbise trendleri...

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