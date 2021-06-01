Jojoba Yağı Ne İşe Yarar, Nelere İyi Gelir? İşte Jojoba Yağının Faydaları

Ciltteki yağ üretimini kontrol ederek ve bakteri büyümesini de engelleyerek sivilce oluşumunu azaltır.Jojoba yağının yüksek miktarda iyotu vardır ve bu da bakteriyel büyümeyle savaşarak patlamalara neden olabilir. Uzmanlar sabah ve akşam sivilceye yatkın bölgelere leke tedavisi olarak küçük bir miktar uygulamayı öneriyor.