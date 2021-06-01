Jojoba Yağı Ne İşe Yarar, Nelere İyi Gelir? İşte Jojoba Yağının Faydaları
Jojoba yağı, daha çok saçlar için tercih ediliyor. Ancak makyaj temizleyici, dudak kremi veya nemlendirici olarak da kullanılıyor. Peki jojoba yağı ne işe yarar, nelere iyi gelir? İşte jojoba yağının faydaları
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1
Jojoba yağı, makyaj temizliği, manikür bakımı, dudak kremi, saç parlatıcı ve nemlendirici olarak kullanılabilen çok amaçlı doğal bir yağ. Bu yağ jojoba bitkisinin tohumlarından elde ediliyor. Yüksek sıcaklığa dayanıklılığı ile biliniyor. Jojoba yağı, vücut losyonu, şampuan ve yüz nemlendiricilerinden bulunuyor.
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Jojoba yağının faydaları
Jojoba yağı, ciltteki nem kaybını engeller. Böylece cildiniz daha yumuşak olur. Bu açıdan kuru ciltlere iyi gelir.
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Bu yağ cildi güzelleştirmenin yanı sıra çatlamış dudaklara da iyi gelmektedir. İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kuru ve çatlayan dudakları yatıştırır. Kolay emilebildiği için de dudaklarda yağlı bir kalıntı bırakmaz.
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Ciltteki yağ üretimini kontrol ederek ve bakteri büyümesini de engelleyerek sivilce oluşumunu azaltır.Jojoba yağının yüksek miktarda iyotu vardır ve bu da bakteriyel büyümeyle savaşarak patlamalara neden olabilir. Uzmanlar sabah ve akşam sivilceye yatkın bölgelere leke tedavisi olarak küçük bir miktar uygulamayı öneriyor.
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Cildin parlaklığının artırılmasına yardımcı olur. Bunun için cildinizi temizledikten sonra sabah ve gece yüzünüze birkaç damla uygulayın. Cildiniz hızla emecektir ve durulamanıza gerek kalmayacaktır.
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Saçlar için de kırık saç uçlarına, kuruluğa ve kırılmalara karşı korumak için kullanılabilir.