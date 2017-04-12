İnsanları Daha İyi Tanımanızı Sağlayacak Sorular

- Bir parti verecek olsanız, bu ne için ve nasıl olurdu?



- Daha önce gördüğünüz bir şeyin resmini yapacak olsanız, bu ne olurdu?



- Sonsuza kadar yaşlanmayacak olsanız, hangi yaşta kalmayı tercih ederdiniz?



- Bu sene hayatın sona ereceğini bilseniz, neyi daha farklı yapardınız?



- Herhangi birini seçebilecek olsanız, akıl hocanız olarak kimi seçerdiniz?