İnsanları Daha İyi Tanımanızı Sağlayacak Sorular

Bazı sorular vardır ki karşınızdaki kişiyi çok daha iyi tanımanıza yardımcı olurlar! İşte o sorular...
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1
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'En çok' soruları
Tanıştığınız kişinin belirli bir konudaki tercihlerini ve fikirlerini öğrenmenin en etkili yolu, ona 'en sevdiği' ya da 'en sevmediği' şeyleri sormaktır. Aşağıdaki listede bulunan soruları, ilk tanıştığınız anda sorabileceğiniz gibi, kalabalık grup tanışmalarında da fikir sahibi olmak için kullanabilirsiniz.
2
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- Çocukken en çok sevdiğiniz yiyecek neydi?
- En çok dinlediğiniz şarkı nedir?
3
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- En çok sevdiğiniz özlü söz nedir?
- En çok keyif aldığınız iç mekan/dış mekan aktivitesi nedir?
- Yapmayı en çok sevmediğiniz iş nedir?
4
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- En çok sevdiğiniz egzersiz çeşidi nedir?
- Günün en sevdiğiniz anı/haftanın en sevdiğiniz günü/yılın en sevdiğiniz ayı hangisidir
- En sevmediğiniz ulaşım aracı nedir?
- Vücudunuzun en çok sevdiğiniz bölgesi nedir?
- En çok sevdiğiniz ses nedir?
5
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'Eğer' soruları
Varsayımlı sorular, karşınızdaki kişinin kişiliğinin yanı sıra, bakış açısı ve dünya görüşü hakkında hakkında da fikir sahibi olmanıza yardımcı olur. Bu listedeki soruların bazılarının uzun cevapları olabileceğinden, küçük gruplar arasında ya da bire bir diyaloglarda kullanmanız daha etkili olabilir.
6
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- Bir parti verecek olsanız, bu ne için ve nasıl olurdu?
- Daha önce gördüğünüz bir şeyin resmini yapacak olsanız, bu ne olurdu?
- Sonsuza kadar yaşlanmayacak olsanız, hangi yaşta kalmayı tercih ederdiniz?
- Bu sene hayatın sona ereceğini bilseniz, neyi daha farklı yapardınız?
- Herhangi birini seçebilecek olsanız, akıl hocanız olarak kimi seçerdiniz?
7
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- Geçmiş ya da gelecekte herhangi bir olaya şahitlik edebilecek olsanız, hangi olayı seçerdiniz?
- Herhangi bir şeyi yapmayı öğrenebilecek olsanız, bu ne olurdu?
- Önümüzdeki sene üzerinde çalışacağınız tek bir proje olsaydı, bu ne olurdu?
- Bir günlüğüne ölümsüz olsanız, ne yapmak isterdiniz?
- Adınızı değiştirebilecek olsanız, hangi isimle değiştirirdiniz?
8
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- Ölü ya da yaşayan herhangi biriyle tanışabilecek olsaydınız, bu kim olurdu?
- Piyangoyu kazansanız, yapacağınız ilk şey ne olurdu?
- Herhangi bir hayvan olarak reenkarne olsaydınız, bu ne olurdu?
9
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- “Hayatın anlamı nedir?” dışında herhangi bir sorunun cevabını bulabilecek olsanız, bu soru ne olurdu?
- Hayali bir kahraman olsanız, kim olmak isterdiniz?
10
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Kişisel sorular
Karşınızdaki kişiyi yakından tanımanın yolu, kişisel sorular sormaktan geçer. Aşağıdaki soruların benzerlerini de tanıştığınız kişi hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için sorabilirsiniz.
- Hangi ünlü kişi hakkında yanıldığınızı düşünüyorsunuz?
- Çocukken, büyüyünce ne olmak isterdiniz?
11
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- 30 dakikalık boş vaktiniz varsa ne yaparsınız?
- Otobiyografinizi yazsanız adı ne olurdu?
- Hayatınız bir film olsaydı, müziklerinde hangi şarkılar yer alırdı?
12
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Geçmişe yönelik sorular
Karşınızdaki kişiye geçmişiyle ilgili sorular sormak, karakterine dair öngörü sağlarken, hayatının önemli anları hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur. Geçmişe yönelik soruların cevapları genellikle özel olduğundan, tanıştığınız kişiyle aranızda güven duygusu oluşturmanızı sağlar.
13
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- Başınıza gelen ve kötü olduğunu düşündüğünüz bir olayın olumlu sonuçlandığı oldu mu?
- Şimdiye kadar en çok eğlendiğiniz parti hangisiydi?
- Ağlamanıza neden olan son film, kitap ya da şarkı neydi?
- Başardığınız en zor şey neydi?
- Sizi daha güçlü bir insan yapan son deneyiminiz neydi?
14
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- Büyürken, başınızı belaya sokan şey neydi?
- En son ne zaman harika bir yemek yediniz?
- Şimdiye kadar aldığınız/verdiğiniz, en iyi/en kötü hediyeler nelerdi?
- Çocukluğunuzla ilgili en çok özlediğiniz şey nedir?
- Sizi heyecanlandıran, hatırladığınız en eski anınız nedir?
15
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- Kendi paranızla aldığınız ilk şey nedir?
- En son ne zaman, ne için gerildiniz?
- Geçen hafta öğrendiğiniz herhangi bir şey var mı?
16
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- Ailenizin size sürekli anlattığı anı/hikaye nedir?
- Yetişkinliğe hangi yaşta adım attığınızı düşünüyorsunuz?