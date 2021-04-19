İngiliz karbonatı nedir, ne işe yarar? İngiliz karbonatının faydaları
İngiliz karbonatı, sodyum bikarbonat olarak da biliniyor. Çeşitli faydaları olan İngiliz karbonatının birbirinden farklı kullanım alanları mevcut. Ev temizliği dahil pek çok alanda tercih edilebilir. Peki İngiliz karbonatı nedir, ne işe yarar? İngiliz karbonatının faydaları...
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Soydum bikarbonat olarak da bilinen İngiliz karbonatı alkali bir madde. Kozmetikten temizliğe kadar farklı alanlarda işimize yarayan İngiliz karbonatının faydalarını ve kullanım alanlarını derledik. İşte konuyla ilgili detaylar...
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İngiliz karbonatının faydaları
Doğal bir peeling malzemesi olan İngiliz karbonatını biraz sulandırıp yüzünüze hafif bir şekilde masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Ancak masajı yumuşak bir şekilde yapmaya dikkat edin. Cildiniz çok kuruysa da fazla durulamanız gerekebilir.
Saçlarınızı şampuanladıktan sonra karbonatla masaj yapıp durulayın. Kepek sorununuza iyi gelecektir. Ayrıca son durulama suyuna 1 kaşık elma sirkesi ekleyerek saçlarınızın parlamasını sağlayabilirsiniz.
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İngiliz karbonatıyla dişlerinizin de beyazlamasına yardımcı olabilirsiniz. Bunun için dişlerinizi fırçaladıktan sonra bir miktar karbonatla tekrar fırçalayın. Böylece dişlerinizi beyazlatmanın yanı sıra ağız kokusunu da giderecektir.
Saçlarınız yağlı ve kirliyse ve acilen evden çıkmanız gerekiyorsa hızlı bir şekilde sonuç alabileceğiniz yardımcı yine karbonattır. Saç diplerinize dökeceğiniz bir miktar karbonat, saçlarınızdaki tüm yağı emecek ve temizleyecektir.
İngiliz karbonatını deodorant olarak da kullanabilirsiniz. Koltukaltına sürülen karbonatın ter kokusunu önleme gibi bir mahareti de var. Aşırı terleme sorununuz varsa, macun haline getirilmiş sirke ve karbonatı banyo bitiminde koltuk altlarınıza masaj yaparak yedirebilir ve hatta yumuşak kıllı bir fırça yardımıyla fırçalayabilirsiniz.
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İngiliz karbonatı ne işe yarar?
Buzdolabınızda kötü kokular varsa geçici çözüm olarak karbonatı deneyebilirsiniz. Bir kaseye koyduğunuz karbonatı buzdolabının bir köşesine yerleştirin ve birkaç gün arayla da karıştırın. Böylece hem buzdolabındaki kokuları emecek, hem de meyve ve sebzelerin daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır.
Lavabolarınızı, mermer ve fayanslarınızı da İngiliz karbonatıyla temizleyebilirsiniz. Temizlemek istediğiniz yüzeye bikarbonat döküp limonla ovun. Mermer, fayans ya da lavabolarınız temizlenmenin yanı sıra parlayacaktır.
Banyonuzda da İngiliz karbonatını kullanabilirsiniz. Duşa kabin camlarını karbonatla silin ve durulayın. Tertemiz olduğunu göreceksiniz.
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Karbonat suyla birleştiğinde yağları sökme gücüne de sahip olur. Kıyafetlerinizin, halıların, koltuk ve perdelerin üzerine sıçrayan, damlayan, dökülen yağları çıkartmanın en etkili yolu deterjan değil, karbonattır.
1-2 avuç karbonatı halınızın her tarafına serpin, birkaç saat bekleyin ve elektrik süpürgesi ile süpürün. Halınızdaki kötü kokuların kaybolduğunu göreceksiniz.
Yağ lekesini deterjanlı suyla çıkartmaya çalışmak kumaşın renginde açılma yapabilir. Bunun yerine yağ lekesinin üzerine bir miktar bikarbonat döküp üzerini hafifçe ıslatın ve 1-2 saat bekletip silin. Yağ lekesinin çözüldüğünü göreceksiniz.