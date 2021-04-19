İngiliz karbonatı nedir, ne işe yarar? İngiliz karbonatının faydaları

İngiliz karbonatıyla dişlerinizin de beyazlamasına yardımcı olabilirsiniz. Bunun için dişlerinizi fırçaladıktan sonra bir miktar karbonatla tekrar fırçalayın. Böylece dişlerinizi beyazlatmanın yanı sıra ağız kokusunu da giderecektir.



Saçlarınız yağlı ve kirliyse ve acilen evden çıkmanız gerekiyorsa hızlı bir şekilde sonuç alabileceğiniz yardımcı yine karbonattır. Saç diplerinize dökeceğiniz bir miktar karbonat, saçlarınızdaki tüm yağı emecek ve temizleyecektir.



İngiliz karbonatını deodorant olarak da kullanabilirsiniz. Koltukaltına sürülen karbonatın ter kokusunu önleme gibi bir mahareti de var. Aşırı terleme sorununuz varsa, macun haline getirilmiş sirke ve karbonatı banyo bitiminde koltuk altlarınıza masaj yaparak yedirebilir ve hatta yumuşak kıllı bir fırça yardımıyla fırçalayabilirsiniz.