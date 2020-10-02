Hormon Bozucu Kimyasallardan Korunmanın 5 Yolu

Yağ hücrelerinde biriken bazı toksiklerin aksine, ftalatlar hızla vücuda geçer. Ancak, plastik ve kişisel bakım ürünlerimizde sürekli olarak diğer ftalatlar ile değiştirildikleri için, bilim adamları bunları "sözde-kalıcı" olarak adlandırıyor. Araştırmalar, parfüm, saç spreyi ve kozmetik gibi ürünleri kullanan kadınların erkeklere göre daha yüksek ftalat seviyelerine sahip olduğunu gösteriyor.