Her Gün İlişkiye Girmek Zararlı Mı, Faydalı Mıdır?
Özellikle ilişkinin ilk başlarında cinsel ilişki neredeyse her gün devam edebilir. Zaman ilerledikçe ilişkiye girme sıklığı azalsa da bazı dönemlerde yeniden bu periyod sıklaşabilir. Çiftler bu gibi durumlarda her gün cinsel ilişkiye girmek zararlı mı yoksa iyi midir sorularının yanıtlarını ararlar. Peki işin aslı nedir, uzmanlar her gün ilişkiye girmeyi nasıl yorumluyor? İşte her gün ilişkiye girmenin zararlı ve faydalı yanları…
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Cinsellik, çiftler arasındaki ilişkiyi sağlıklı tutmak için önemli bir etmendir. Özellikle ilk aylarda neredeyse her gün ilişkiye girilebilir. Ancak çiftler her gün ilişkiye girmek zararlı mı iyi midir merak ediyorlar. Duygusal bağları canlı tutmanın en önemli yolu olan ilişkiye her gün girilir mi? Her gün ilişkiye girmek zararlı mı, faydalı mıdır? İşte uzmanından öneriler…
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Her gün ilişkiye girmek zararlı mı, zararları nelerdir?
Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, her gün ilişkiye girmenin zararlarını şu şekilde açıklıyor;
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Eşlerden birinin bu konuda isteksiz olması, aralarındaki çatışmayı artırır.
Her gün ilişkiye girmek çiftin sosyal yaşamını sınırlandırabilir.
Aşırı cinsel istek durumlarında uygunsuz partner ilişkileri artabilir. Bu da çeşitli cinsellikle bulaşan hastalıklara yakalanma riskini artırır.
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Eşlerden birinin aşırı cinsel isteği, diğerinde cinsel isteksizlik riskini oluşturabilir.
Bazı çiftler için bir sorun çözme yöntemi şekline dönüşebilir. Bu durum sorunun çözümünün ertelenmesine neden olabilir.
Kadının adet dönemlerinde tartışmalara neden olabilir.
Cinselliğin olamadığı günlerde kişiler sıkıntı yaşayabilirler.
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Bazı kişilerde yorgunluğa neden olabilir.
Cinselliğin sıklıkla gece yaşanmasından dolayı, zaman zaman uyku sorunu yaşanmasına neden olabilir.
Doğal olarak, zaman zaman cinsel sorun yaşayabilirler. Bu durum çiftte ciddi hayal kırıklığı yaratabilir.
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Her gün ilişkiye girmenin faydaları neler?
Her gün ilişkiye girmenin bazı zararları olabileceği gibi hem erkek hem de kadınlar için faydaları da söz konusudur. İşte, her gün ilişkiye girmenin faydaları…
Her gün cinsellik, erkeklerde erken boşalma sorununu zaman içinde azaltmaktadır.
Kadınlarda her gün cinsellik orgazm olma ihtimalini artırır ve orgazm olmaya kadar geçen zamanı kısaltır.
Çiftin birbirine olan duygusal ilgisini artırır.
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Cinsellik kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.
Cinsellik bağışıklık sistemini güçlendirir.
Düzenli cinsellik migren sorunun oluşmasını engeller.
Cinsellik oldukça enerji harcatır. Bu sayede formunuzu korumanıza yardımcı olabilir.
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Cinsellik sonrası salgılanan hormon olan prolaktin ve cinsellik esansında salgılanan oksitosin vücudun gevşemesini ve mutluluk düzeyini artırır.
Kişinin strese karşı dayanıklılığını artırır. Sorunlarla daha iyi başa çıkabilir.
Kadınlarda adet sancılarının azalmasını sağlar.
Güven duygusunu artırır.
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Prostat kanseri riskini azaltır.
Sık cinsellik cinsellikle ilgili kaygıları azaltır.
Özgüveni artırır.
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Partnerinizin sizi daha çekici algılamasına neden olur.
Partnerinizle cinselliği daha rahat konuşmanızı sağlar.
Uykunuzun daha kaliteli olmasını sağlar.
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Şefkat duygusunu artırır.
Eğer sorun yoksa, gebelikte yaşanan cinsellik kadının hamilelikte eşinin kendisini beğenmesiyle ilgili kaygılarını azaltır.
Evliliğin genel sorunları üzerinde olumlu etkileri vardır.