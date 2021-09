Her Gün İlişkiye Girmek Zararlı Mı, Faydalı Mıdır?

Her gün ilişkiye girmenin faydaları neler? Her gün ilişkiye girmenin bazı zararları olabileceği gibi hem erkek hem de kadınlar için faydaları da söz konusudur. İşte, her gün ilişkiye girmenin faydaları…



Her gün cinsellik, erkeklerde erken boşalma sorununu zaman içinde azaltmaktadır.



Kadınlarda her gün cinsellik orgazm olma ihtimalini artırır ve orgazm olmaya kadar geçen zamanı kısaltır.



Çiftin birbirine olan duygusal ilgisini artırır.