Güzel ve Gür Kaşlara Sahip Olmanın 9 Doğal Yolu

Uçucu yağlar En iyi etki için yatıştırıcı, güçlendirici ve nemlendirici özellikleriyle bilinen çay ağacı yağı veya lavanta yağını kullanabilirsiniz. Bu yağları kullanmadan önce elinizin bir kenarına az miktarda uygulayarak alerjik reaksiyona karşı test edin. Bu yağlara baz olarak mutlaka hindistan cevizi yağı kullanın. Esansiyel ve baz yağların bir karışımını yapın ve kaşlarınıza hafifçe masaj yapın. Bu uygulamayı her gün yapabilirsiniz.