Güzel ve Gür Kaşlara Sahip Olmanın 9 Doğal Yolu

Son dönemlerde kalın kaşlar oldukça moda. Özellikle de ünlüler dünyasından çok fazla örnekler gördüğümüz bu modaya siz de dahil olmak istiyorsunuz ama kaşlarınız uzamıyor mu? O zaman evde yapacağınız doğal yöntemler yardımınıza koşacak.
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1
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İşte size evde de yapabileceğiniz kaş gürleştirici öneriler…
2
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Egzotik yağ karışımı
Hint yağı, avokado yağı ve hindistan cevizi yağı kullanarak yapabileceğiniz bu tarifle sadece kaşlarınızı değil, kirpiklerinizi de güçlendirip uzatabilirsiniz.
3
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Küçük bir şişede eşit miktarda hindistan cevizi yağı ve hint yağını karıştırın ve ardından 1 çay kaşığı avokado yağı ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra temiz bir rimel fırçası veya parmaklarınızla kaşlarınıza uygulayın.
4
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Vitamin içeren jel
Hint yağı, aloe vera jeli ve E vitamininin bulunduğu bu karışım, kaşlarınızı onarmaya ve güçlendirmeye yardımcı olabilir. Sadece kaşlarınızla kalmayıp bu karışım sayesinde saçlarınızı da pürüzsüz ve parlak hale getirebilirsiniz. Yatmadan önce 1 çay kaşığı aloe vera jelini, 2 çay kaşığı hint yağı ve 2 kapsül E vitaminini karıştırıp bir fırça veya parmaklarınızla uygulayın.
5
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Limon suyu
Limon, saçı güçlendirmek ve büyümesini sağlamak için gerekli olan değerli bir vitamin ve antioksidan kaynağıdır. Aynı zamanda limon suyunun gözle görülür bir aydınlatıcı etkisi de var.
6
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Kaşlarınıza bir dilim limonu sürün ve yaklaşık 15 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın. Alternatif olarak, limon dilimleri ve hindistancevizi yağı kullanarak da bir karışım yapabilirsiniz. Karışımı 15 gün serin yerde beklettikten sonra her gün uyumadan önce kaşlarınıza sürmeye başlayın.
7
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Uçucu yağlar
En iyi etki için yatıştırıcı, güçlendirici ve nemlendirici özellikleriyle bilinen çay ağacı yağı veya lavanta yağını kullanabilirsiniz. Bu yağları kullanmadan önce elinizin bir kenarına az miktarda uygulayarak alerjik reaksiyona karşı test edin. Bu yağlara baz olarak mutlaka hindistan cevizi yağı kullanın. Esansiyel ve baz yağların bir karışımını yapın ve kaşlarınıza hafifçe masaj yapın. Bu uygulamayı her gün yapabilirsiniz.
8
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Soğan suyu
Soğan suyu kıl köklerini besler ve güçlendirir. Aynı zamanda saçların da uzamasını hızlandırır ve parlaklık kazandırır. Küçük bir soğanı ince ince doğrayın ve suyunu çıkarın. Suyu kaşlarınıza sürün ve 5 dakika masaj yapın. Normal temizleyiciniz veya soğuk suyla durulayın.
9
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Süt maskesi
Süt, protein, B vitamini, laktik asit ve kalsiyum içerir. Kolajen üretimini teşvik ederken kıl köklerinizi de onarır ve korur. Tam yağlı süte bir pamuklu çubuk batırın ve kaşlarınıza sürün. Sütün kurumasını bekleyin, ardından ılık su ile durulayın.
10
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Vazelin
Vazelin, kaşları nemlendirmek ve yumuşatmak için kullanılır. Ayrıca onları büyütmek ve çekici bir şekil vermek için de harika bir tercih. Makyajı çıkarıp yüzünüzü yıkadıktan sonra kaşlarınıza saf vazelin uygulayın. Vazelini hint yağı, zeytinyağı, aloe vera ile de karıştırabilirsiniz.
11
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Masaj
Temiz bir maskara fırçası kullanarak, kaşlarınızı yukarı aşağı hareketlerle iyice tarayın. Ardından, parmaklarınızla hafifçe kaşlarınıza masaj yapın. Daha sonra kaşın ortasındaki bir noktaya bastırın ve parmağınızı bırakmadan dairesel hareketler yapmaya başlayın. Diğer kaşa da aynı uygulamayı yapın. Bu masaj sadece kan dolaşımını iyileştirmekle ve besinlerin emilimini artırmakla kalmaz, aynı zamanda baş ağrılarını ve göz yorgunluğunu giderir.
12
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Yumurta sarısı
Yumurta sarısı, kaş kıllarını güçlendiren ve kalınlaştıran zengin bir vitamin ve protein kaynağı. Bir yumurta sarısı alın, çırpın ve kaşlarınıza uygulayın. Yaklaşık 20 dakika beklettikten sonra durulayın.