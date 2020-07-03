Güneşe Karşı Alınması Gereken 8 Önlem

Fiziksel mi, kimyasal mı? Güneş koruyucular filtrelerine göre fiziksel ve kimyasal olarak ikiye ayrılıyorlar. Kimyasal filtreler, UV (Ultraviyole) enerjiyi ısıya dönüştürerek etki ediyor. Kimyasal koruyucular bazı ciltler tarafından tolere edilemediği için alerjiye neden olabiliyor. Fiziksel koruyucular (çinko oksit veya titanyum dioksit) ise deri üzerinde bir bariyer oluşturarak, sadece UV ışınlarını değil infrared ve görülebilir ışığı da yansıtarak veya dağıtarak etki ediyorlar. Fiziksel koruyucular deriden emilmeden etki ettikleri ve daha az alerjik oldukları için çocuk, hamile ve alerjiye yatkın kişilerde öncelikli olarak tercih edilmeli. Fiziksel koruyucuların dezavantajı ise deri yüzeyinde beyaz opak bir tabaka oluşturmasıdır ki bu da günlük kullanımını kısıtlıyor. Kimyasal koruyucular bu beyaz görüntüyü yapmadıkları için alerji yatkınlığı olmayan kişilerde günlük hayatta rahatlıkla kullanılabiliyorlar.