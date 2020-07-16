Güneş Yanığına Karşı Ne Yapılmalı? Güneş Yanığına Ne Sürülür?

YOĞURT YERİNE SOĞUK KOMPLEKS UYGULAMASI En güzel uygulama soğuk uygulamadır. Soğuk su ve havlu ile yapılan soğuk kompleks uygulamalar fayda edecektir. Ama su toplamaları oluştuysa bunun tedavisi profesyonel kişilerce yapılmalıdır. Bazen öyle şiddetli su toplamaları olur ki o bölgedeki suyu boşaltmak zorunda kalabiliriz. Böyle durumlarda da yara bakımı çok önemli. Diş macunu, yoğurt gibi yanığa uygulanan tedaviler vücutta farklı reaksiyonlara yol açabilir. Diş macunu kimyasal bir bileşiktir ve bunu yanığa uyguladığınızda üzerine binecek bir alerjik reaksiyon yaranın iyileşmesinde çok daha kötü sonuçlara yol açabilir. Yoğurt ne kadar serinlik hissi verse de gerçek uygulama olmadığı için fayda sağlamayacaktır. Bu nedenle soğuk uygulamaları daha çok önermeliyiz.