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Güçlü Bir Bağışıklık Sistemi İçin 8 Altın Kural!

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsün (COVİD-19) bağışıklık sistemi güçlü olmayan bireyler için tehlike olduğu biliniyor. Salgına karşı alınması gereken önlemler arasında bağışıklığı güçlendirmenin ise en önemli unsurlardan biri olduğu belirtiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Öztopanlar, koronavirüsü salgınından korunmak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz için 8 altın kuralı paylaştı.