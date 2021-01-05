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Görünüşünüz Zarar Görebilir! Vazgeçmeniz Gereken 15 Alışkanlık

Dış görünüşümüz, yaş alma şeklimiz, cildimiz ve daha pek çok şey büyük ölçüde genetiğe bağılıdır. Ancak yine de tek faktör genler değildir! Yaşam şeklimiz ve alışkanlıklarımızla yaşlanma sürecini etkileyebiliriz. Zararlarını bilmeden hemen her gün yaptığımız ama görünüşümüze ciddi etkileri olan bazı alışkanlıklar var.