Göğüs Masajı Nedir ve Sağlığa Nasıl Etki Eder?

Göğüslerinize masaj yapmanın sağlık açısından birçok olumlu etkisi olmasının yanı sıra, harika bir kişisel bakım şekli olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanlar, göğüs masajının kan dolaşımını hızlandırması, ağrıyı ve şişliği hafifletmesinin yanında, stresi azaltan bir etkisi olduğuna dikkat çekiyor. Sadece birkaç ipucu ile vücudunuzu gevşetmeniz ve güne her zamankinden daha zinde başlamanız mümkün.
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Göğüs masajı nedir?
Gerçek bir göğüs masajı, göğsünüzü ovmaktan çok daha fazlasıdır. Kökleri Hint kültürüne dayanan ayuverdik yaşam tarzının vazgeçilmezi olan ‘abhyanga’ tekniği ile yapılan göğüs masajının pek çok faydası bulunuyor.
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Göğüs masajının faydaları nelerdir?
Göğsünüzde oluşabilecek kitleleri kontrol etmek için kendimizi rutin olarak muayene etmemiz gerekir. Bunun yanında, rahatlatıcı masajların da vücuda bir takım olumlu etkilerinin olduğu düşünülür.
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Dolaşıma yardımcı olur
Uzmanlar, göğüs masajının dolaşımı iyileştirdiğini ve detoks etkisi oluşturduğunu söylüyor. Göğüsler, vücutta toksinleri ve istenmeyen maddeleri taşıyan lenfatik sistemin bir parçasıdır. Ve birçok kadının lenflerinde, kullandıkları sutyenler ve egzersiz eksikliğinden dolayı tıkanıklıklar söz konusu olabilir. Göğüs masajı yapmak tıkanıklıkları gidermeye ve vücudunuzun toksinleri daha etkili bir şekilde yok etmesine yardımcı olur.
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Emzirirken süt üretimine yardımcı olur
Göğüs masajı, emziren annelere de fayda sağlar. Yeni annelerle yapılan bir araştırma, göğüs masajlarının sadece beslenme sırasında ağrıyı azaltmaya yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda katılımcıların sütündeki sodyum miktarını da azalttığını gösteriyor.
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Başka bir araştırmaya göre doğumdan sonraki ilk yıldaki meme masajları da anne sütünün kalitesini artırabiliyor. Ve genel olarak, bu tür masajın süt kanallarındaki tıkanıklıkları veya tıkaçları temizlemeye yardımcı olduğu biliniyor.
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Stresi azaltmaya yardımcı olur
Tüm masajlarda olduğu gibi göğüs masajının da duygularımızı iyileştirici bir etkisi vardır. Emzirme yoluyla ve sarıldığımızda salgılanan iyi hissetme hormonlarımızdan biri olan oksitosin, göğüs masajları sırasında tetiklenir ve bu da ruh halinizi iyileştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olur.
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Çatlakların görünümünü azaltabilir
Yapılan araştırmalar, badem yağı ile düzenli masajın çatlakların görünümünü azaltabileceği yönünde. Giderilmesi neredeyse imkansız olan göğüs çatlaklarınızı, düzenli masaj sayesinde yenilenen ciltle birlikte daha iyi bir görünüme kavuşturmanız mümkün.
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Ağrıyan kasları rahatlatır
Eğer düzenli olarak spor yapıyor ve ağırlık kaldırıyorsanız, antrenman sonrası göğüslerinizin ağrılı olduğunu fark edebilirsiniz. Bunun nedeni pektoralis majör ve minör kaslarının göğüs dokularının altında yer almasıdır. Uzmanlar, bu kasların günlük stres, egzersiz, duruş bozukluğu veya boyun ve sırttaki gergin kaslarla gerilebileceğini söylüyor. Bu nedenle, yapacağınız birkaç dakika göğüs masajı kaslarınızı gevşetmeye yardımcı olacaktır.
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Göğüs masajı nasıl yapılır?
Göğüs masajına yeni başlayanların mutlaka bitkisel bir yağ kullanması gerekir. Ayurveda masajında en yaygın kullanılan bitkisel yağlardan biri susam yağıdır. Ancak jojoba yağı, zeytinyağı, Hindistan cevizi veya elinizde ne varsa kullanabilirsiniz.
Yağı ısıtmak için avuçlarınızın arasına sürün ve ovalayın. Ardından kendinizi rahat hissedeceğiniz bir yere geçin. Yatağınız, banyo ya da koltuk fark etmez, önemli olan kendinizi rahat hissetmeniz. Vücudunuzun en uygun pozisyon ve konumda olduğundan emin olun.
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Elinizin ilk dört parmağını dairesel hareketlerle hafif bir baskı uygulamak için kullanın. Meme ucuna yakın başlamalı ve memenin dışına doğru hareket etmelisiniz. Tüm memeye masaj yapana kadar bu işlemi tekrarlayın. Avucunuzun ağırlığı göğsünüzün dışına gelecek şekilde dört parmağınızı koltuk altının hemen altına getirin. Memeyi nazikçe vücudunuzun diğer tarafına doğru itin.
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Ardından, parmak uçlarınızı koltuk altının kıvrımına yerleştirin ve cildinizi dairesel hareketlerle hafifçe vücudunuzun merkezine doğru biraz sürükleyin. Köprücük kemiğinden omuza, boynuna geçerken vücudunuz bunu tekrarlamanıza ihtiyaç duyacaktır. Göğüs kemiği boyunca aşağı doğru hafifçe okşayarak, diğer göğüste de tekrarladığınızdan emin olun. Eğer hassasiyetle karşılaşırsanız, dokunuşunuzu tatmin edecek şekilde hafifletin.
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Masaj sırasında herhangi bir ağrı hissederseniz veya herhangi bir olumsuz yan etki konusunda endişeleriniz varsa, her zaman doktorunuza danışın. Uzmanlar, göğüs masajının haftada bir kez rutin olarak yapılmasını tavsiye ediyor.