Göğüs Masajı Nedir ve Sağlığa Nasıl Etki Eder?

Stresi azaltmaya yardımcı olur Tüm masajlarda olduğu gibi göğüs masajının da duygularımızı iyileştirici bir etkisi vardır. Emzirme yoluyla ve sarıldığımızda salgılanan iyi hissetme hormonlarımızdan biri olan oksitosin, göğüs masajları sırasında tetiklenir ve bu da ruh halinizi iyileştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olur.