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GeriGelin Modası Gelinlik modelleri - Sade, tesettür, kabarık ve balık en güzel gelinlik modelleri (2020)
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Haberler >Mahmure >Moda >Gelin Modası>Gelinlik modelleri - Sade, tesettür, kabarık ve balık en güzel gelinlik modelleri (2020)
Gelin Modası
Fotoğraf: iStock

Gelinlik modelleri - Sade, tesettür, kabarık ve balık en güzel gelinlik modelleri (2020)

Evlilik hazırlığındaki her kadının üzerinde en çok düşündüğü konu, kuşkusuz gelinliğinin nasıl olacağıdır. Bu en önemli günde gelin adayları tüm dikkatleri üzerine çekmek için kusursuz görünmek ister. Bu sebeple gelinlik seçerken dikkat edilecek en önemli konu vücut tipine ve mekana en uygun parçayı seçmektir. Bu yıl kabarık gelinlikler de sade tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Birçok ünlü tasarımcı, ipek mikado ya da saten gibi hem sade hem de göz alıcı kumaşlardaki kabarık gelinliklere koleksiyonunda yer veriyor. Düğününde sade ve dikkat çekici bir görünüme sahip olmak isteyen kapalı gelin adaylarının tercihi ise genellikle A kesim tesettür gelinlik modelleri. Tarihi mekan, kır düğünleri, sosyal tesisler, kulüp ve davet alanları, otel düğünleri için ideal olan bu modeller gelin başında, kuyrukta, duvakta yapılan seçimlerle düğün mekanının atmosferine uyumlu hale getiriliyor. Balık model gelinlikler ise kusursuzluğun sembolü oldukları için ne yazık ki her vücut tipine uygun değil, genellikle ince yapılı uzun boylu gelin adayları tarafından tercih ediliyor. İşte gelin adaylarına yol gösterecek en popüler gelinlik modelleri…

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1Romantik bir seçim için dantel detayları
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Romantik bir seçim için dantel detayları

Sade ve romantik görünmek isteyenler için ideal bir gelinlik tercihi olan dantel görünümleri, canlı ve renkli bir çiçekle tamamlandığında baş döndürücü olabilir.

2Kabarık gelinlikler göz dolduruyor
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Kabarık gelinlikler göz dolduruyor

Görkemli bir düğünün vazgeçilmezi kabarık gelinlikler ihtişamlı görünümüyle en tercih edilen modeller arasında yerini alıyor.

3Tesettür modasına ayak uydurun
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Tesettür modasına ayak uydurun

Gelinlik seçimlerinde en çok zorlanılan tesettür modasında dikkat edilmesi gereken en önemli detay, şüphesiz gelin adaylarının güzelliğini ortaya çıkaran etkileyici duvaklar.

4Sadeliğin temsili saten gelinlikler
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Sadeliğin temsili saten gelinlikler

Sade görünümden vazgeçemeyenlere iyi bir alternatif sunan saten gelinlik modelleri zarafetinizi yansıtacak tasarımlar arasında yerini alıyor.

5Dış mekan çekimlerinde ferah bir görünüm
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Dış mekan çekimlerinde ferah bir görünüm

En az düğün kadar fotoğraflar da gelin adayları için önem taşıyor. Özellikle çekim için tercihiniz dış mekanlar ise uzun kuyruk ve duvaklı gelinlikler tam size göre. .

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