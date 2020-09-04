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Gelinlik modelleri - Sade, tesettür, kabarık ve balık en güzel gelinlik modelleri (2020)

Evlilik hazırlığındaki her kadının üzerinde en çok düşündüğü konu, kuşkusuz gelinliğinin nasıl olacağıdır. Bu en önemli günde gelin adayları tüm dikkatleri üzerine çekmek için kusursuz görünmek ister. Bu sebeple gelinlik seçerken dikkat edilecek en önemli konu vücut tipine ve mekana en uygun parçayı seçmektir. Bu yıl kabarık gelinlikler de sade tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Birçok ünlü tasarımcı, ipek mikado ya da saten gibi hem sade hem de göz alıcı kumaşlardaki kabarık gelinliklere koleksiyonunda yer veriyor. Düğününde sade ve dikkat çekici bir görünüme sahip olmak isteyen kapalı gelin adaylarının tercihi ise genellikle A kesim tesettür gelinlik modelleri. Tarihi mekan, kır düğünleri, sosyal tesisler, kulüp ve davet alanları, otel düğünleri için ideal olan bu modeller gelin başında, kuyrukta, duvakta yapılan seçimlerle düğün mekanının atmosferine uyumlu hale getiriliyor. Balık model gelinlikler ise kusursuzluğun sembolü oldukları için ne yazık ki her vücut tipine uygun değil, genellikle ince yapılı uzun boylu gelin adayları tarafından tercih ediliyor. İşte gelin adaylarına yol gösterecek en popüler gelinlik modelleri…