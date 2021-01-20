Geleceğe Dönüş Serisi Filmleri - Back To The Future Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Serinin ana karakterleri olan Marty ve Doktor Emmet Brown oldukça ilginç kişilerdir. Heyecanlı ve aynı zamanda eğlenceli bir hikayenin ortaya çıkmasına neden olacaklar. Yıllardır merak uyandıran bir konu olan zamanlar arasında yolculuk bu film ile daha da merak uyandıracaktır.