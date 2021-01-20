Geleceğe Dönüş Serisi Filmleri - Back To The Future Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Film izlemekten keyif alanlar için seri filmler daha çok ilgi çekmektedir. Sevdiğimiz karakterleri tekrardan karşımızda görmeyi sabırsızlıkla bekleriz. Geleceğe Dönüş serisindeki filmler bu konuda iyi bir örnektir. Sizler için Geleceğe dönüş serisi filmleri - Back to the future serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki detayları derledik.
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1
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Geleceğe Dönüş serisi, bilimkurgu, komedi, aksiyon ve daha birçok unsuru bünyesinde barındıran fantastik bir filmdir. Farklı konu ve ilginç karakterleri ile yıllar boyunca unutulmamayı başarmıştır. Orjinal adı Back to The Future olan bu seri gişede büyük bir hasılat elde etmiştir.
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Serinin ana karakterleri olan Marty ve Doktor Emmet Brown oldukça ilginç kişilerdir. Heyecanlı ve aynı zamanda eğlenceli bir hikayenin ortaya çıkmasına neden olacaklar. Yıllardır merak uyandıran bir konu olan zamanlar arasında yolculuk bu film ile daha da merak uyandıracaktır.
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Geleceğe Dönüş Serisi Filmleri ve İsimleri
Gişede büyük bir başarı yakalayan serideki filmlerin isimleri; Geleceğe Dönüş 1, Geleceğe Dönüş 2 ve Geleceğe Dönüş 3 şeklindedir.
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Geleceğe Dönüş Serisi İzleme Sırası
1- Geleceğe Dönüş 1
2- Geleceğe Dönüş 2
3- Geleceğe Dönüş 3
Serinin ilk filmi ile karşımıza çıkan Marty ve Emmett Brown akılların sınırlarını zorlayarak geçmiş ve gelecek arasında yolculuğa çıkacaktır.
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Geleceğe Dönüş 1 Konusu
Filmin konusu ise icatlarla uğraşan bir profesörün geçmiş ve gelecek arasında seyahat etme isteği ile ortaya çıkan bir hikayeyi anlatmaktadır. Bir zaman makinesi icat eden Doktor Brown yanlışlıkla Marty'i geçmişe gönderir. Böylece fantastik bir yolculuk başlamış olacaktır. Film, gösterime Şubat 1987'de girmiştir.
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Geleceğe Dönüş 1 Oyuncuları ve Yönetmeni
Michael J. Fox
Christopher Lloyd
Lea Thompson
Geleceğe Dönüş 1 Yönetmeni: Robert Zemeckis
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2. Geleceğe Dönüş 2
İlk filmin getirmiş olduğu başarının ardından serinin devam filmi gelmiştir. Serinin bu filminde hikaye daha farklı bir boyuta taşınacaktır. Çılgın mucit Doktor Brown ve Marty tekrardan başlarına dert açacaklar. Marty bu sefer geçmişe değil geleceğe gidecek ve doğmamış oğluna yardım etmesi gerekmektedir. Gösterime giriş tarihi 26 Ocak 1990'dır.
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Geleceğe Dönüş 2 Oyuncuları
Michael J. Fox
Christopher Lloyd
Lea Thompson
Thomas F. Wilson
Geleceğe Dönüş 2 Yönetmeni: Robert Zemeckis
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3. Geleceğe Dönüş 3
Serinin ilk filmiyle başlayan fantastik hikâye son halka ile bitiyor. Marty ve Doktor Brown bu sefer vahşi batıyı ziyaret ediyor. Geçmişte yapılan bir hatayı düzeltmek için geçmişe gitmesi gereken Marty aynı zamanda kaybolan Doktor Brown'ı aranmalıdır. Geçmiş gelecek arsında zaman makinesi ile yeni bir yolculuk başlamış olacak.
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Serinin bu son halkası görsel efektler açısından oldukça başarılı olmuştur. Gösterime giriş tarihi 24 Ağustos 1990.