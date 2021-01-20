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GeriKültür Sanat Geleceğe Dönüş Serisi Filmleri - Back To The Future Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Geleceğe Dönüş Serisi Filmleri - Back To The Future Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Geleceğe Dönüş Serisi Filmleri - Back To The Future Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Film izlemekten keyif alanlar için seri filmler daha çok ilgi çekmektedir. Sevdiğimiz karakterleri tekrardan karşımızda görmeyi sabırsızlıkla bekleriz. Geleceğe Dönüş serisindeki filmler bu konuda iyi bir örnektir. Sizler için Geleceğe dönüş serisi filmleri - Back to the future serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki detayları derledik.

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1
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Geleceğe Dönüş serisi, bilimkurgu, komedi, aksiyon ve daha birçok unsuru bünyesinde barındıran fantastik bir filmdir. Farklı konu ve ilginç karakterleri ile yıllar boyunca unutulmamayı başarmıştır. Orjinal adı Back to The Future olan bu seri gişede büyük bir hasılat elde etmiştir.

2
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Serinin ana karakterleri olan Marty ve Doktor Emmet Brown oldukça ilginç kişilerdir. Heyecanlı ve aynı zamanda eğlenceli bir hikayenin ortaya çıkmasına neden olacaklar. Yıllardır merak uyandıran bir konu olan zamanlar arasında yolculuk bu film ile daha da merak uyandıracaktır.

3Geleceğe Dönüş Serisi Filmleri ve İsimleri
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Geleceğe Dönüş Serisi Filmleri ve İsimleri

Gişede büyük bir başarı yakalayan serideki filmlerin isimleri; Geleceğe Dönüş 1, Geleceğe Dönüş 2 ve Geleceğe Dönüş 3 şeklindedir.

4Geleceğe Dönüş Serisi İzleme Sırası
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Geleceğe Dönüş Serisi İzleme Sırası

1- Geleceğe Dönüş 1

2- Geleceğe Dönüş 2

3- Geleceğe Dönüş 3

Serinin ilk filmi ile karşımıza çıkan Marty ve Emmett Brown akılların sınırlarını zorlayarak geçmiş ve gelecek arasında yolculuğa çıkacaktır.

5Geleceğe Dönüş 1 Konusu
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Geleceğe Dönüş 1 Konusu

Filmin konusu ise icatlarla uğraşan bir profesörün geçmiş ve gelecek arasında seyahat etme isteği ile ortaya çıkan bir hikayeyi anlatmaktadır. Bir zaman makinesi icat eden Doktor Brown yanlışlıkla Marty'i geçmişe gönderir. Böylece fantastik bir yolculuk başlamış olacaktır. Film, gösterime Şubat 1987'de girmiştir.

6Geleceğe Dönüş 1 Oyuncuları ve Yönetmeni
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Geleceğe Dönüş 1 Oyuncuları ve Yönetmeni

Michael J. Fox

Christopher Lloyd

Lea Thompson

Geleceğe Dönüş 1 Yönetmeni: Robert Zemeckis

72. Geleceğe Dönüş 2
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2. Geleceğe Dönüş 2

İlk filmin getirmiş olduğu başarının ardından serinin devam filmi gelmiştir. Serinin bu filminde hikaye daha farklı bir boyuta taşınacaktır. Çılgın mucit Doktor Brown ve Marty tekrardan başlarına dert açacaklar. Marty bu sefer geçmişe değil geleceğe gidecek ve doğmamış oğluna yardım etmesi gerekmektedir. Gösterime giriş tarihi 26 Ocak 1990'dır.

8Geleceğe Dönüş 2 Oyuncuları
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Geleceğe Dönüş 2 Oyuncuları

Michael J. Fox

Christopher Lloyd

Lea Thompson

Thomas F. Wilson

Geleceğe Dönüş 2 Yönetmeni: Robert Zemeckis

93. Geleceğe Dönüş 3
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3. Geleceğe Dönüş 3

Serinin ilk filmiyle başlayan fantastik hikâye son halka ile bitiyor. Marty ve Doktor Brown bu sefer vahşi batıyı ziyaret ediyor. Geçmişte yapılan bir hatayı düzeltmek için geçmişe gitmesi gereken Marty aynı zamanda kaybolan Doktor Brown'ı aranmalıdır. Geçmiş gelecek arsında zaman makinesi ile yeni bir yolculuk başlamış olacak.

10
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Serinin bu son halkası görsel efektler açısından oldukça başarılı olmuştur. Gösterime giriş tarihi 24 Ağustos 1990.

11Geleceğe Dönüş 3 Oyuncuları
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Geleceğe Dönüş 3 Oyuncuları

Michael J. Fox

Christopher Lloyd

Lea Thompson

Thomas F. Wilson

Geleceğe Dönüş 3 Yönetmeni: Robert Zemeckis

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