Filtre Kahve İçmek Zayıflatır Mı, Ne Kadar İçmeli? Filtre Kahve İçmenin Faydaları ve Zararları

Kanser riskini düşürebilir Filtre kahvenin kolesterol alımınız ve kalbiniz için faydalı olmasının yanı sıra, belirli kanser türleri söz konusu olduğunda aslında olumlu etkileri olduğu keşfedildi. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, kahvenin antienflamatuar ve antikanserojenik özelliklerinin ağız, karaciğer ve prostat kanserinin ve ayrıca melanomun etkilerini daha düşük bir yüzdeyle etkili bir şekilde azaltmada rol oynadığını göstermiştir. Bunu önleyici bir önlem olarak düşünün, ancak her şeyde olduğu gibi aşırıya kaçamazsınız. Filtrelenmemiş kahve söz konusu olduğunda günde iki fincan idealdir ve en iyisi siyah olarak servis edilir. Bunun nedeni, krema, süt veya şeker ekleyerek tüm faydaları kesiyor olmanızdır. İçtiğiniz kahve türünün farklı derecelerde etkisinin olduğunu da unutmamak önemlidir. Biyoaktif bileşikler, kahvenin nasıl demlendiğine ve kahve çekirdeğinin ne kadar kavrulduğuna göre farklılık gösterir ve elbette ne tür kahve çekirdeğinin kullanıldığı da rol oynar.