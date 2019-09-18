Farkında Olmadan Yaptığımız Zararlı Alışkanlıklar

Pek çoğumuzun günlük hayatımızda alışkanlık haline getirdiği davranışlar aslında zararlı olabiliyor.
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1
Hayatımızın rutini haline gelen ama zararlı olan alışkanlıklar neler? İşte cevaplar...
Kaynak Fotoğraflar: Ingimage
2
Sıcak su ile el yıkamak
Birçok uzman kaynar suyun mikropların ölmesini sağladığını söyler. Ancak istediğiniz kadar sıcak su ile yıkayın yine de mikropların ölmesini sağlayamazsınız. Ilık su ile elleri yıkadığınızda mikroplar savunmasız kalacaktır.
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4
Elleri hızlı yıkamak
Elleri sık sık yıkamak çok önemlidir fakat bu uygulamayı hızlı bir şekilde yapmak mikropların tam anlamıyla ölmesini maalesef önlemeyecektir. Mikropları öldürmek için bol su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkamalısınız.
5
Yüksek topuklu ayakkabı giymek
Sıklıkla yüksek topuklu ayakkabılar ayak anatomisini bozarak ciddi sorunlara sebebiyet verebilir. Topuklu ayakkabı giyince vücudun kuvvet merkezi öne doğru kayar bunun sonucunda ise kalça ve omurgada bozulmalar görülür.
6
Telefona eğilerek bakmak
Telefona eğilerek baktığınız zaman tüm yükü boynunuz taşır ve boyunda baskı oluşur. Bu baskı omuriliğe zarar verir. Telefonu göz hizasında tutmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır.
7
Telefonla uyumak
Elektronik cihazlar ile uykuya dalmak; uyku düzenin ve kalitesinin bozulması, kilo alımı ve gündüz yorgunluğuna sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden elektronik cihazlarınızı uyumadan önce kendinizden uzaklaştırmanız sağlıklı bir yöntem olacaktır.
8
Çok fazla uyumak
Düzenli ve yeterli uyku vücudunuzu birçok hastalıktan koruyacak kadar önemlidir. Çok fazla uyumak hem birçok hastalığa sebebiyet verir hem de birçok hastalığın belirtisidir. İdeal uyku saatleri 7-9 saattir.
9
Çok hızlı yemek yemek
Tam olarak çiğnenmeyip yenilen besinler hazmı zorlaştırır ve sindirim sisteminizi etkiler. Aynı zamanda hızlı yemek yemek çabuk acıkmanıza sebep olur. Uzun süre boyunca hızlı yemek yiyen birisinde sindirim sistemi sorunları, diyabet ve kalp rahatsızlıkları görülebilir. Bu yüzden yediğiniz yemekleri iyice çiğnedikten sonra yutmanız tavsiye edilir.
10
Aynada kendimizi eleştirmek
Aynada uzun uzun kendimize bakıp kusur aramak ve kendimizi acımasızca yargılamak yerine iltifat etmek en iyisi. Böylece kendimize olan özgüvenimiz artar ve psikolojik olarak daha iyi hissettirerek güne pozitif başlamamıza neden olur.
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Plastik şişeden su içmek
Hafiflik, dayanılır olması ve ucuzluğu ile hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen pet şişelerin ekolojik sistem ve insan sağlığına zarar verdiği kanıtlandı. Güneş ışığına ve sıcağa konulan pet şişeler, plastiğin salgıladığı kimyasallar yüzünden sağlık için büyük bir tehdit oluşturuyor. Plastik şişeler yerine cam şişelerin kullanılmasının daha sağlıklı olacağı uzmanlar tarafından öneriliyor.
12
Plastik kaplar kullanmak
Evde hazırlamış olduğunuz besinleri plastik bir kaba koyarak saklamak, işe ya da okula götürmek her ne kadar doğru diye bilinse de plastik kabın içerisindeki BPA kimyasalı doyma hissini zorlaştırır. Bu yüzden plastik bir kap almadan önce içerisinde BPA kimyasalı olmadığına dikkat edin.