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Geriİyi Yaşam Farkında Olmadan Yaptığımız Zararlı Alışkanlıklar
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Farkında Olmadan Yaptığımız Zararlı Alışkanlıklar
İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL

Farkında Olmadan Yaptığımız Zararlı Alışkanlıklar

Pek çoğumuzun günlük hayatımızda alışkanlık haline getirdiği davranışlar aslında zararlı olabiliyor.

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Hayatımızın rutini haline gelen ama zararlı olan alışkanlıklar neler? İşte cevaplar...

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage

2Sıcak su ile el yıkamak

Sıcak su ile el yıkamak

Birçok uzman kaynar suyun mikropların ölmesini sağladığını söyler. Ancak istediğiniz kadar sıcak su ile yıkayın yine de mikropların ölmesini sağlayamazsınız. Ilık su ile elleri yıkadığınızda mikroplar savunmasız kalacaktır.

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4Elleri hızlı yıkamak

Elleri hızlı yıkamak

Elleri sık sık yıkamak çok önemlidir fakat bu uygulamayı hızlı bir şekilde yapmak mikropların tam anlamıyla ölmesini maalesef önlemeyecektir. Mikropları öldürmek için bol su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkamalısınız.

5Yüksek topuklu ayakkabı giymek

Yüksek topuklu ayakkabı giymek

Sıklıkla yüksek topuklu ayakkabılar ayak anatomisini bozarak ciddi sorunlara sebebiyet verebilir. Topuklu ayakkabı giyince vücudun kuvvet merkezi öne doğru kayar bunun sonucunda ise kalça ve omurgada bozulmalar görülür.

6Telefona eğilerek bakmak

Telefona eğilerek bakmak

Telefona eğilerek baktığınız zaman tüm yükü boynunuz taşır ve boyunda baskı oluşur. Bu baskı omuriliğe zarar verir. Telefonu göz hizasında tutmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır.

7Telefonla uyumak

Telefonla uyumak

Elektronik cihazlar ile uykuya dalmak; uyku düzenin ve kalitesinin bozulması, kilo alımı ve gündüz yorgunluğuna sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden elektronik cihazlarınızı uyumadan önce kendinizden uzaklaştırmanız sağlıklı bir yöntem olacaktır.

8Çok fazla uyumak

Çok fazla uyumak

Düzenli ve yeterli uyku vücudunuzu birçok hastalıktan koruyacak kadar önemlidir. Çok fazla uyumak hem birçok hastalığa sebebiyet verir hem de birçok hastalığın belirtisidir. İdeal uyku saatleri 7-9 saattir.

9Çok hızlı yemek yemek

Çok hızlı yemek yemek

Tam olarak çiğnenmeyip yenilen besinler hazmı zorlaştırır ve sindirim sisteminizi etkiler. Aynı zamanda hızlı yemek yemek çabuk acıkmanıza sebep olur. Uzun süre boyunca hızlı yemek yiyen birisinde sindirim sistemi sorunları, diyabet ve kalp rahatsızlıkları görülebilir. Bu yüzden yediğiniz yemekleri iyice çiğnedikten sonra yutmanız tavsiye edilir.

10Aynada kendimizi eleştirmek

Aynada kendimizi eleştirmek

Aynada uzun uzun kendimize bakıp kusur aramak ve kendimizi acımasızca yargılamak yerine iltifat etmek en iyisi. Böylece kendimize olan özgüvenimiz artar ve psikolojik olarak daha iyi hissettirerek güne pozitif başlamamıza neden olur.

11Plastik şişeden su içmek

Plastik şişeden su içmek

Hafiflik, dayanılır olması ve ucuzluğu ile hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen pet şişelerin ekolojik sistem ve insan sağlığına zarar verdiği kanıtlandı. Güneş ışığına ve sıcağa konulan pet şişeler, plastiğin salgıladığı kimyasallar yüzünden sağlık için büyük bir tehdit oluşturuyor. Plastik şişeler yerine cam şişelerin kullanılmasının daha sağlıklı olacağı uzmanlar tarafından öneriliyor.

12Plastik kaplar kullanmak

Plastik kaplar kullanmak

Evde hazırlamış olduğunuz besinleri plastik bir kaba koyarak saklamak, işe ya da okula götürmek her ne kadar doğru diye bilinse de plastik kabın içerisindeki BPA kimyasalı doyma hissini zorlaştırır. Bu yüzden plastik bir kap almadan önce içerisinde BPA kimyasalı olmadığına dikkat edin.

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