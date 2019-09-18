Farkında Olmadan Yaptığımız Zararlı Alışkanlıklar

Çok fazla uyumak Düzenli ve yeterli uyku vücudunuzu birçok hastalıktan koruyacak kadar önemlidir. Çok fazla uyumak hem birçok hastalığa sebebiyet verir hem de birçok hastalığın belirtisidir. İdeal uyku saatleri 7-9 saattir.