Farenjit Belirtileri Nelerdir? Farenjit Nedenleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tedavisi Farenjitin teşhisi hastanın anlattıkları doğrultusunda ve muayene bulgularına göre konur. Farenjite neden olan başka bir hastalık söz konusu ise bu durumun hasta tarafından doktora açıkça ifade edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tedavi yöntemi istenmeyen sonuçları da beraberinde getirebilir. Bu doğrultuda gerekli tetkikler yapılarak uygun olan tedavi yöntemi seçilir. Özelikle ciddi enfeksiyonların ya da bağışıklık sisteminin zayıf olduğu durumlarda antibiyotik tedavisi önerilir.



Bunun yanı sıra ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar, burun açıcı spreyler, ağız gargaraları ve öksürük kesiciler de kullanılabilir. Eğer kronik farenjit söz konusu ise hem hastanın hem de doktorun tedavi uygulaması ve tedavi sürecinde dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Çünkü kronik farenjit çok daha uzun süren ve bazı durumlarda da tamamen ortadan kaybolmayan farenjit türüdür. Hastalığı ortadan kaldırmak için başka bir hastalığın etkili olup olmadığı tespit edilmeli ve eğer etkiliyse de tedavi edilmelidir. Antibiyotiklerin bu süreçte etkili olmadığı durumlar da söz konusudur.