Ev Yapımı 5 Kolay Soğuk İçecek Tarifi

Sıcak yaz günlerinize ferahlık katacak 5 kolay içecek tarifi!
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ÇİLEKLİ LİMONATA
Malzemeler500 gram çilek3 adet limon5 yemek kaşığı toz şeker5 su bardağı su5 adet nane yaprağıPüf NoktasıLimonların beyaz kısımlarını rendelememeye dikkat edin. Arzuya göre süzdükten sonra ikram edin.Çilek püresini taneli olarak hazırlayıp limonatayı bu şekilde de hazırlayabilir, soğuk su ilavesiyle kıvamını açabilirsiniz.Nasıl Yapılır?Bol suda yıkayıp kağıt havlu yardımıyla kuruladığınız çileklerin sap kısımlarını kesin.Limonların kabuklarını rendenin ince kısmıyla aldıktan sonra sularını sıkın.Küçük parçalara böldüğünüz çilekleri, taze sıkılmış limon suyu ilavesiyle mutfak robotuna alın.1 su bardağı suda erittiğiniz toz şeker ve rendelenmiş limon kabuklarını katıp mutfak robotunda püre haline getirin.Kalan suyu ilave edip karıştırma işlemini birkaç saniye daha sürdürdükten sonra limonata karışımını sürahiye alın.Buzdolabında soğuttuktan sonra arzuya göre nane yaprakları ve buz küpleri eşliğinde servis edin.Kaynak fotoğraflar: Pinterest
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ELMALI SMOOTHIE
Malzemeler1,5 su bardağı süt (arzuya göre laktozsuz)1 adet orta boy kırmızı elma1 yemek kaşığı yoğurt1/2 su bardağı badem içi1/4 tatlı kaşığı tarçın1 tatlı kaşığı bal
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Nasıl Yapılır?Dört eşit parçaya bölüp çekirdekli kısımlarını çıkardığınız kırmızı elmanın kabuklarını soyun.Soğuk sütü blendera alın.Yoğurt, elma dilimleri, badem içi, bal ve tarçını süte ekleyin.Tüm malzemeleri blenderda püre haline gelene kadar karıştırdıktan sonra bekletmeden soğuk olarak servis edin.Servis ÖnerisiArzuya göre; üzerine tarçın serpip servis edebilir, karışıma keten tohumu ya da yulaf ezmesi ekleyebilirsiniz.
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ÇİLEKLİ YOĞURTLU MARSHMALLOW MILKSHAKE
Malzemeler6 top vanilyalı dondurma4 adet marshmallow1/2 su bardağı süt1/2 su bardağı çilekli yoğurt1 çay kaşığı vanilyaServisi için:2 adetmarshmallowPüf NoktasıMarşmelovların sertleşmemesi için; milkshakeleri bekletmeden servis edin.Nasıl Yapılır?Marşmelovları süt ilavesiyle blenderdan geçirin.Çilekli yoğurt, vanilyalı dondurma ve vanilya ekledikten sonra karıştırma işlemini sürdürün.Hazırladığınız milkshake karışımını büyük bardaklara aktarın.Üzerlerine birer adet marshmallow yerleştirdikten sonra servis edin.Sevdiklerinizle paylaşın.Servis ÖnerisiKüçük parçalar halinde doğranmış marshmallowları milkshake karışımına katabilirsiniz.
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MUZLU HURMALI SMOOTHIE
Malzemeler200 ml. az yağlı süt1/2 adet muz (60 gram)3 adet hurma2 adet bütün ceviz10 gram yulaf kepeği
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Püf NoktasıHazırladığınız smoothie'yi soğuk olarak bekletmeden servis edin.Smoothie'lerde kullandığınız malzemeleri soğuttuktan sonra kullanabilir, arzuya göre buz ekleyebilirsiniz.Nasıl Yapılır?Çekirdeklerini çıkardığınız hurmaları küçük küpler halinde doğrayın.Kabuğunu soyduğunuz muzu dilimleyin. Cevizi küçük parçalar halinde kırın.Az yağlı süt, yulaf kepeği, muz, hurma ve bütün ceviz parçalarını blender kabına alın.Tüm malzemeyi yoğun bir kıvam alana kadar çekin. Hazır olan içeceği bekletmeden servis edin.Servis ÖnerisiArzuya göre blendera içme suyuyla hazırlanmış buz küpleri katın.
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VANİLYALI BUZLU YEŞİL ÇAY
Malzemeler1,5 litre su4 tatlı kaşığı yeşil çay1 yemek kaşığı esmer şeker1 tatlı kaşığı bal4 adet nane yaprağı1 adet limon suyu2 su bardağı buz küpüServisi için:6 top vanilyalı dondurma
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Püf NoktasıBal ve esmer şekeri demlenen çay ılındıktan sonra ekleyin ve hızlıca karıştırın.Yoğun bir vanilya tadı istiyorsanız çaya demleme esnasında vanilya özütü ilave edebilirsiniz.Nasıl Yapılır?Suyu derin bir tencerede kaynatın. Kapalı bir çay süzgecine aldığınız iri yapraklı yeşil çayı kaynayan suya atın, ocağın altını kapatın.15 dakika kadar demleyerek yeşil çayı hazırlayın.Ilınan çaya bal, esmer şeker ve limon suyunu ilave edin, hızlıca karıştırın.Hazır durumda olan demlenmiş yeşil çayı geniş ağızlı bir sürahiye alın.Ayıklayıp, yıkadığınız nane yapraklarını incecik kıydıktan sonra sürahiye aktarın.Hazırladığınız çayı buzdolabında soğutun. Servisi öncesinde buz küplerini ilave edin, karıştırdıktan sonra servis bardaklarına alın.Birer top vanilyalı dondurma ilavesi ile bekletmeden servis edin.Kremamsı bir yapıda olan bu kalori bombası buzlu yeşil çayı sevdiklerinizle paylaşın.