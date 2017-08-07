Ev Yapımı 5 Kolay Soğuk İçecek Tarifi

Püf NoktasıBal ve esmer şekeri demlenen çay ılındıktan sonra ekleyin ve hızlıca karıştırın.Yoğun bir vanilya tadı istiyorsanız çaya demleme esnasında vanilya özütü ilave edebilirsiniz.Nasıl Yapılır?Suyu derin bir tencerede kaynatın. Kapalı bir çay süzgecine aldığınız iri yapraklı yeşil çayı kaynayan suya atın, ocağın altını kapatın.15 dakika kadar demleyerek yeşil çayı hazırlayın.Ilınan çaya bal, esmer şeker ve limon suyunu ilave edin, hızlıca karıştırın.Hazır durumda olan demlenmiş yeşil çayı geniş ağızlı bir sürahiye alın.Ayıklayıp, yıkadığınız nane yapraklarını incecik kıydıktan sonra sürahiye aktarın.Hazırladığınız çayı buzdolabında soğutun. Servisi öncesinde buz küplerini ilave edin, karıştırdıktan sonra servis bardaklarına alın.Birer top vanilyalı dondurma ilavesi ile bekletmeden servis edin.Kremamsı bir yapıda olan bu kalori bombası buzlu yeşil çayı sevdiklerinizle paylaşın.