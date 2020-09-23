Etek Modelleri - Mini, Uzun, Kot, Pileli Ve Kalem En Güzel Bayan Etek Modelleri (2020)
Gardıroplarımızın olmazsa olmaz parçaları arasında yer alan etekler, bu yıl da birbirinden renkli tasarımlar ve farklı dokularla karşımıza çıkıyor. Sıra dışı kombinlerle kışın da rahatlıkla kullanılan mini etekler, giymekten sıkılmadığımız kotlar, özellikle iş ortamında klas bir görünüme kavuşturan kalem etek çeşitleri dolaplarımızda her zamanki yerini alırken, yeni trend pileli ve deri kumaşlar da gün geçtikçe kadınların favori parçalarından biri haline geliyor. Yeni sezonda hızla yükselişe geçen bir diğer model ise kloş etekler…Uzun veya kısa görünümleri ile her zevke hitap eden kloş etek modelleri, salaş kazak veya bluzlar sayesinde ilgi çekici kombinlere imza atıyor. Hemen hemen her tarza uygun etekleri, uzun çizme veya topuklu botlarla tamamladığınızda ise feminen bir görünüme ulaşabilirsiniz. İşte 2020’nin en güzel etek modelleri ve stil önerileri…
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1
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Pileli etek modeli
Bir türlü modası geçmeyen pileli etekler, tüm sezonlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz kumaş seçenekleriyle vitrinlerde yerini alıyor. İster günlük arkadaş gezmelerinde kot bir ceketle kombinleyin, isterseniz de stiletto ayakkabılarınızla iş toplantısına eşlik edin... Her mekana uyum sağlayan bu kullanışlı modele mutlaka giysi dolaplarınızda yer açın!
2
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Uzun etek modeli
Girdiğiniz ortamlarda sizin için rahatlık her şeyden daha önemliyse, uzun etekler tam size göre! İstenilen boyutlarda yırtmaç alternatifleri ve renk seçenekleriyle bu modeller en rahat kombinler arasında.
3
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Mini etek modeli
Mini eteklerle kullanılan uzun deri çizmeler bu yıl çok moda! Özellikle gece gezmelerinde tercih edilen bu tarzla tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.
4
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Kot etek modeli
Plajların en sevileni kot etekler, hasır bir şapka ve parmak arası terliklerle bikini üzerinde oldukça tarz görünüyor.
5
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Kalem etek modeli
İş dünyasının vazgeçilmezi kalem etekler, bu yıl günlük yaşantıda da her yerde karşımıza çıkıyor. Farklı desenleri ve renkli görünümüyle yeni trend kalem etekler şıklığı ve rahatlığıyla adından çok bahsettirecek gibi gözüküyor.